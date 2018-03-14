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787夢想機受歡迎 長榮首架第三季交機

中央社2018/03/14 21:20
中央社 生活 / NOWnews
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（中央社記者汪淑芬台北14日電）被喻為夢想機的波音787飛機，自2011年服役至今，成為波音公司有史以來銷售最快的雙走道飛機，長榮航空2015年就宣布要引進24架，首架預計今年第3季交機。

波音今天在台北舉行媒體說明會，東北亞區銷售市場部執行總監霍達仁（DarrenA.Hulst）介紹787夢想機時提到，2004年4月啟動計劃至今，已有71家客戶，下訂1319架以上飛機，讓787成為波音有史以來銷售最快速的雙走道飛機。

霍達仁說，台灣長榮航空2年多前就決定引進787飛機，首架預計今年第3季交機。

長榮航空是在2015年與波音簽訂租購機合約，將引進24架787夢想機，包括20架787-10與4架787-9。其中18架787-10是購買，2架787-10與4架787-9都是租賃，今年首架交付的是787-9。

根據波音公司提供的資料，787有三種機型，首架787-8在2011年9月交給全日空，首架787-9在2014年6月交給紐西蘭航空，首架787-10最近將交給新加坡航空。

霍達仁說，波音2017年表現亮麗，共交付763架飛機，創公司有史以來最高紀錄，而去年波音收到的飛機訂單也很多，共912架。（編輯：陳清芳）1070314

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