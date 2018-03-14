787夢想機受歡迎 長榮首架第三季交機

（中央社記者汪淑芬台北14日電）被喻為夢想機的波音787飛機，自2011年服役至今，成為波音公司有史以來銷售最快的雙走道飛機，長榮航空2015年就宣布要引進24架，首架預計今年第3季交機。

波音今天在台北舉行媒體說明會，東北亞區銷售市場部執行總監霍達仁（DarrenA.Hulst）介紹787夢想機時提到，2004年4月啟動計劃至今，已有71家客戶，下訂1319架以上飛機，讓787成為波音有史以來銷售最快速的雙走道飛機。

霍達仁說，台灣長榮航空2年多前就決定引進787飛機，首架預計今年第3季交機。