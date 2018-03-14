中華職棒／羅力5局好投　率富邦4:0完封桃猿

中職官辦熱身賽14日的比賽，由富邦悍將對戰Lamigo桃猿，富邦本場比賽靠著先發投手羅力5局無失分的好投，以及打線在5局下逮到對方換投的機會、一舉攻下4分大局，終場就以4:0完封桃猿。

雙方先發投手本場比賽前4局都展現很好的壓制力，合計飆出8K無失分；但在5局下富邦靠著林宥穎的安打展開攻勢，隨後張正偉敲安上壘、高國麟又獲得保送，富邦形成滿壘的大好局面。

而熱身賽表現相當不錯的林益全也沒有錯過這個建功的機會，擊出左外野的高飛犧牲打、打回球隊的首分，接著蔣智賢和胡金龍連續敲出帶有打點的安打，讓富邦單局灌進4分，以4:0領先。