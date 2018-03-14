中華職棒／羅力5局好投　率富邦4:0完封桃猿

中職官辦熱身賽14日的比賽，由富邦悍將對戰Lamigo桃猿，富邦本場比賽靠著先發投手羅力5局無失分的好投，以及打線在5局下逮到對方換投的機會、一舉攻下4分大局，終場就以4:0完封桃猿。
雙方先發投手本場比賽前4局都展現很好的壓制力，合計飆出8K無失分；但在5局下富邦靠著林宥穎的安打展開攻勢，隨後張正偉敲安上壘、高國麟又獲得保送，富邦形成滿壘的大好局面。
而熱身賽表現相當不錯的林益全也沒有錯過這個建功的機會，擊出左外野的高飛犧牲打、打回球隊的首分，接著蔣智賢和胡金龍連續敲出帶有打點的安打，讓富邦單局灌進4分，以4:0領先。
在取得領先後，富邦推上他們的牛棚上來應戰，結果彭世杰、羅國華和賴鴻誠上場後都能有效的壓制「暴力猿打線」；9局下張耿豪上來關門，他雖然被王柏融敲安，但隨後就讓林泓育敲出雙殺打，也瓦解了對手最後的反撲，助富邦以4分差獲勝。
兩隊先發這一戰的表現都可圈可點，尼克斯雖然主投4又2/3局丟掉4分，但內容較上一次出賽已有所進步，不少安打也多有點運氣。而羅力則是維持他一貫的沉穩，5局被敲4支安打、送出3次三振無失分。而後續接手他的投手也都表現得很出色，富邦本戰沒有送出任何一次保送，是他們得以壓制對手的主因。
富邦此役團隊共敲出10支安打，其中頭兩棒的張正偉和高國麟都有2安的演出，而胡金龍則是有1支帶有2分打點的二壘安打。
而桃猿方面，仍舊以「大王」王柏融的表現最為突出，他單場敲出3支安打，不過全隊也僅有他1人有2安以上的演出。