憂川普貿易政策拖累經濟 OPEC：原油需求恐被抑制

石油輸出國組織 (OPEC) 週三 (14 日) 示警，美國總統川普的貿易保護主義政策，恐拖累全球經濟成長，並抑制原油需求。

川普之前宣布，將對進口鋼鐵、鋁材，課徵高額關稅；現在又計畫對中國進口商品加徵關稅，金額達 600 億美元，目標鎖定科技與電信產業，最終被納入課稅清單的商品，可能多達上百項，導致貿易戰疑慮升溫。

據傳美國貿易代表賴海哲和貿易委員會主任納瓦羅，已向川普提交對中國進口商品加徵關稅的計畫，金額為 300 億美元，但川普期望的金額，顯然遠高於此。