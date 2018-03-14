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憂川普貿易政策拖累經濟 OPEC：原油需求恐被抑制

鉅亨網2018/03/14 21:44
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石油輸出國組織 (OPEC) 週三 (14 日) 示警，美國總統川普的貿易保護主義政策，恐拖累全球經濟成長，並抑制原油需求。

川普之前宣布，將對進口鋼鐵、鋁材，課徵高額關稅；現在又計畫對中國進口商品加徵關稅，金額達 600 億美元，目標鎖定科技與電信產業，最終被納入課稅清單的商品，可能多達上百項，導致貿易戰疑慮升溫。

據傳美國貿易代表賴海哲和貿易委員會主任納瓦羅，已向川普提交對中國進口商品加徵關稅的計畫，金額為 300 億美元，但川普期望的金額，顯然遠高於此。

根據 CNBC 報導，OPEC 強調，全球貿易是推動世界經濟發展的重要因素，貿易戰疑慮，恐使經濟成長面臨挑戰。

OPEC 在最新報告中預估，美國和其他非 OPEC 國家的原油供給，將超過 2018 年全球需求量，市場可能面臨供過於求、原油價格走低等問題。

近幾個月以來，美國原油產量持續飆升，平均每天達 1,000 萬桶以上，已超越沙烏地阿拉伯，直逼俄羅斯。

OPEC 強調，當前經濟情勢良好，OPEC 與俄羅斯等產油國，正持續執行減產協議，努力維持原油市場平衡。

OPEC 數據顯示，14 個成員國的日產量，在 2 月減少約 7 萬 7,000 桶，持穩於 3,220 萬桶。

 

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