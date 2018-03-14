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中央社

主政時強拆十字架 夏寶龍任政協秘書長

中央社2018/03/14 21:43
中央社 兩岸 / NOWnews
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（中央社台北14日電）中國人民政治協商會議第13屆全國委員會今天舉行選舉，除了汪洋全票當選全國政協主席外，曾在浙江主導強拆教堂十字架的前中共浙江省委書記夏寶龍當選副主席並兼任秘書長，也受到矚目。

港媒明報報導，去年夏寶龍由中共浙江省委書記調至全國人民代表大會，在環境與資源保護委員會任副主任委員，「屬二線遊閒置散職務」；去年中共第19次全國代表大會期間他未獲委任中央委員，如今卻在全國政協中擔任秘書長這個「政協大管家」職務。

夏寶龍，1952年出生，天津市人，經濟學博士，長期在天津歷練黨政職務，官至天津市副市長。他於2003年11月調任中共浙江省委副書記，與時任中共浙江省委書記的中共總書記習近平搭檔，2012年底升任中共浙江省委書記。

報導說，夏寶龍主政浙江時最令人矚目的事件，就是2013年起力推「三改一拆」，整改舊住宅區、舊廠區、城中村改造和拆除違法建築，摧毀逾2000間基督教堂的十字架或整座建築物，引發多起流血衝突。

全國政協在中國大陸的政治體制下是一個政治協商機關，定位為「中國人民愛國統一戰線的組織」、「中國共產黨領導的多黨合作和政治協商的重要機構」，職能中有一部分為對台工作。

中新社報導，夏寶龍曾經來過台灣，他在2009年擔任浙江省委副書記時會見台灣長榮集團創辦人張榮發時說，「兩岸應多加強交流，無論任何黨派，都不應封閉自己，應多出來看看。」（編輯：張淑伶）1070314

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