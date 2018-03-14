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娛樂

女兒8個月進入叛逆期　林利霏：需要更多耐心

記者吳維書／台北報導2018/03/14 22:09
▲林利霏當媽身材依舊超好。（圖／翻攝自臉書 , 2018.3.14）
▲林利霏當媽身材依舊超好。（圖／翻攝自臉書 , 2018.3.14）

藝人林利霏與張翰婚後幸福，育有一女小漢堡，近日林利霏出席伊林娛樂春酒，談到與女兒的相處，她既好笑又無奈地說，「她從8個月開始就進入叛逆期。」談及日前小漢堡因為在尿布台站起來，整個跌落地上，發出好大一聲撞擊聲，想到當時心情，她仍是餘悸猶存，「我很害怕，一整個晚上都沒有睡覺。」

林利霏表示，「女兒現在9個月，我都親帶，她從8個月開始就叛逆期，他們說小孩是這個時候開始第一次叛逆期，只要不合她意就會哭，或者用動作來反抗。」提到近日小漢堡的「好動」結果，她仍是記憶猶新，「幾個禮拜前，在尿布台幫她換尿布，大概有一米高。因為她現在會爬、會站，不喜歡趴著，有東西她就站起來。」沒想到她制止無用，「她整個往前掉下去，我整個很崩潰，爸爸在陽台，也聽到一聲『砰』，我很害怕，一整個晚上都沒有睡覺。」


▲林立菲坦言，當媽要有耐心。（圖／翻攝自臉書 , 2018.3.14）

幸好小漢堡奇蹟式的毫髮無傷，超愛女兒的張翰還緊張地說：「我要幫她洗澡，檢查她身上有沒有傷痕。」本以為小孩遇到這麼慘痛的教訓，不會試著在尿布台站起來，林利霏透露女兒完全沒在怕，「隔天我把她放在尿布台，她又想站起來，我覺得這樣的相處模式，自己需要更多、更多的耐心，因為她似乎都聽不懂。」她笑說自己是吉娃娃個性，「如果沒有母愛支撐，我應該早就崩潰。」

林利霏後來求助保母，知道小孩只會聽進去簡單指令，「我現在都用很簡單的指令，『Nono！』其他事情還有效，但尿布台似乎沒效。」她透露夫妻兩人由她扮演教養黑臉，「沒有辦法，因為我是主要照顧者。」

關鍵字林利霏張翰小漢堡黑臉尿布台
惠台31項措施　影視業盼具體方案

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