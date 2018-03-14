川普暗示再開鍘 國安顧問等高官恐成目標

（中央社華盛頓14日綜合外電報導）美國總統川普昨天對國務卿提勒森開鍘後又暗示，準備再開除跟他不合的幕僚，可能包括國安顧問麥馬斯特（H.R. McMaster），好讓周遭幕僚更符合他的民粹作風及隨心所欲風格。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，熟悉此事的人士表示，數月來一直傳出官位將不保的麥馬斯特，可能很快將下台。

川普執政進入第二年，經濟表現亮眼拉抬政績，但因「通俄門」調查及內閣成員道德瑕疵等事件轉移焦點而失色。

一位人士告訴CNN，川普外部顧問也在探討接替白宮幕僚長凱利（John Kelly）的可能人選。但相較於麥馬斯特，他們認為較不急於換掉凱利，川普昨天在加州還公開稱讚凱利。