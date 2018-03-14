川普暗示再開鍘 國安顧問等高官恐成目標

（中央社華盛頓14日綜合外電報導）美國總統川普昨天對國務卿提勒森開鍘後又暗示，準備再開除跟他不合的幕僚，可能包括國安顧問麥馬斯特（H.R. McMaster），好讓周遭幕僚更符合他的民粹作風及隨心所欲風格。
美國有線電視新聞網（CNN）報導，熟悉此事的人士表示，數月來一直傳出官位將不保的麥馬斯特，可能很快將下台。
川普執政進入第二年，經濟表現亮眼拉抬政績，但因「通俄門」調查及內閣成員道德瑕疵等事件轉移焦點而失色。
一位人士告訴CNN，川普外部顧問也在探討接替白宮幕僚長凱利（John Kelly）的可能人選。但相較於麥馬斯特，他們認為較不急於換掉凱利，川普昨天在加州還公開稱讚凱利。
瞭解內情的2名消息人士告訴CNN，川普對陷入四面楚歌的退伍軍人事務部部長舒爾金（David Shulkin）也愈來愈不滿，計畫將他撤換。一名人士說，川普可能讓能源部長裴利（Rick Perry）接任。
川普稍早在白宮告訴記者，快要達到理想的人事布局。
川普昨天宣布炒掉提勒森（Rex Tillerson）後不久，在白宮南草坪告訴記者：「我就快達到想要的內閣和其他事情。」
一名政府高階官員說，高層進一步大地震可能最快本週就會發生。其他官員則說，會耗時較久，川普可能在未來2個月進行人事改組。
麥馬斯特和提勒森一樣，向來反對美國退出伊朗核協議，但施壓歐洲盟友對這項前總統歐巴馬政府達成的協議做出修改。
現有可能取代麥馬斯特的人選包括美國前總統小布希時期駐聯合國大使波頓（John Bolton）、甲骨文執行長卡茲（Safra Catz）、國家安全局局長羅傑斯（Mike Rogers）以及曾任小布希高級幕僚的福特汽車公司副總裁畢根（Stephen Biegun）。（譯者：蔡佳伶/核稿：林治平）1070314