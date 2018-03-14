深澳燃煤電廠環差 修正後通過

根據開發單位台灣電力股份有限公司的簡報資料，此次變更機組規模將調降為2部裝置容量60萬瓩的燃煤超超臨界發電機組，海域設施調整為深澳灣。

（中央社記者余曉涵、吳欣紜台北14日電）深澳燃煤電廠環差案，今天在環評委員針對「審核修正通過」及「應就變更內容重新辦理環境影響評估」投票平手下，環保署副署長詹順貴投下修正通過一票，全案通過環評。

擔心深澳燃煤電廠擴建案將造成生態衝擊、空氣污染、提高碳排放，環保團體今天也陸續到環保署前抗議，呼籲環評委員應退回此案，不要讓深澳燃煤電廠過關，並要求開發單位審慎思考是否有更好的替代方案。

此外，立法委員李彥秀、林麗嬋等人也現身抗議現場，李彥秀批評，中南部的空污還未改善，深澳燃煤電廠環評過關會讓北部也出現空污問題，深澳電廠一旦擴建，至少可以營運30年，對空污的影響將會更加嚴重。

支持深澳電廠的民眾則認為，只要深澳電廠合乎台灣的環保法規，就應該可以設置，若真的違反法規就該勒令停機，而不是連擴建都不讓它擴建。

環評委員最後採用投票表決，16名委員中，投「審核修正通過」的有8票，投「應就變更內容重新辦理環境影響評估」也有8票，票數平手。

最後，擔任主席的詹順貴投下「審核修正通過」一票，讓深澳燃煤電廠環差案通過審查，詹順貴表示，深澳電廠是一個環差案，必須拿前後案來比較，比較後計畫確實有比較好。

深澳電廠環差案通過環評，環評會議也附帶要求經濟部應對外公開說明西元2025年的能源佔比燃氣50％、燃煤30％及及再生能源20％目標的逐年配比，並在前述配比路徑下整體考量本案的定位與開發必要性。（編輯：陳清芳）1070314