航源FC慘敗 洪慶懷：這就是世界水平

（中央社記者李晉緯新北14日電）航源FC今天在亞足聯盃以1比5慘敗給北韓4.25，賽後航源教練洪慶懷表示，「這就是世界的水平」，但相信球員在比賽中能學習到不少東西。

航源FC在今天亞足聯盃（AFC CUP）的主場首役，在輔大足球場迎戰曾在北韓聯賽奪得16次冠軍的強敵4.25，航源FC上半場就丟兩球陷入落後，下半場開踢不久又接連被進球，轉眼以4球落後，雖替補的劉泳陞為球隊進球，但4.25持續進攻，最終航源FC以1比5敗給4.25。

洪慶懷表示，4.25的移動速度快，不論空中、地面的傳導都十分快速，讓航源FC年輕球員有些招架不住，他們展現的就是「世界的水平」。