世界快樂報告出爐 美國越富人民越不開心

（中央社梵蒂岡14日綜合外電報導）根據今天出爐的世界快樂報告，美國雖變得更加富有，人民卻比過去更不快樂。此外，芬蘭由去年的第5名躍升最快樂國家榜首，蒲隆地則敬陪末座。

路透社報導，聯合國永續發展解決方案網路（Sustainable Development Solutions Network）今天公布世界快樂報告（World Happiness Report），根據平均每人國內生產毛額（GDP）、生活困頓時獲得的社會支援、平均健康餘命、做人生抉擇的自由、慷慨捐款程度及免於貪腐的自由等評分，比較156個國家的快樂指數。