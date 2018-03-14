世界快樂報告出爐 美國越富人民越不開心

（中央社梵蒂岡14日綜合外電報導）根據今天出爐的世界快樂報告，美國雖變得更加富有，人民卻比過去更不快樂。此外，芬蘭由去年的第5名躍升最快樂國家榜首，蒲隆地則敬陪末座。
路透社報導，聯合國永續發展解決方案網路（Sustainable Development Solutions Network）今天公布世界快樂報告（World Happiness Report），根據平均每人國內生產毛額（GDP）、生活困頓時獲得的社會支援、平均健康餘命、做人生抉擇的自由、慷慨捐款程度及免於貪腐的自由等評分，比較156個國家的快樂指數。
芬蘭今年擠下挪威，由去年的第5名躍升為榜首。一如往年，今年的前10名北歐國家就占了一半，依序是：芬蘭、挪威、丹麥、冰島、瑞士、荷蘭、加拿大、紐西蘭、瑞典及澳洲。
美國從去年的第14名降到第18名，下滑4位。英國位居第19名。
這份170頁的報告中，有一專章討論肥胖、憂鬱症及鴉片類藥物危機等新型健康問題，這三個問題在美國特別猖獗，蔓延速度也比其他大多數的國家快。
儘管美國人均收入於過去半世紀明顯增加，但因社會支持網絡積弱、對政府及企業的貪腐觀感加深和民眾對公家機關的信心下降等因素，持續影響快樂指數。（譯者：鍾佑貞/核稿：林治平）1070314