NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康保庇觀點
即時跑馬燈全球最快樂國家是它　台灣東亞居冠統一團隊3發全壘打　獅隊轟垮兄弟跳槽來台灣大寬頻上網只要$799
中央社

世界快樂報告出爐 美國越富人民越不開心

中央社2018/03/14 22:28
中央社 國際 / NOWnews
中央社 國際 / NOWnews

（中央社梵蒂岡14日綜合外電報導）根據今天出爐的世界快樂報告，美國雖變得更加富有，人民卻比過去更不快樂。此外，芬蘭由去年的第5名躍升最快樂國家榜首，蒲隆地則敬陪末座。

路透社報導，聯合國永續發展解決方案網路（Sustainable Development Solutions Network）今天公布世界快樂報告（World Happiness Report），根據平均每人國內生產毛額（GDP）、生活困頓時獲得的社會支援、平均健康餘命、做人生抉擇的自由、慷慨捐款程度及免於貪腐的自由等評分，比較156個國家的快樂指數。

芬蘭今年擠下挪威，由去年的第5名躍升為榜首。一如往年，今年的前10名北歐國家就占了一半，依序是：芬蘭、挪威、丹麥、冰島、瑞士、荷蘭、加拿大、紐西蘭、瑞典及澳洲。

美國從去年的第14名降到第18名，下滑4位。英國位居第19名。

這份170頁的報告中，有一專章討論肥胖、憂鬱症及鴉片類藥物危機等新型健康問題，這三個問題在美國特別猖獗，蔓延速度也比其他大多數的國家快。

儘管美國人均收入於過去半世紀明顯增加，但因社會支持網絡積弱、對政府及企業的貪腐觀感加深和民眾對公家機關的信心下降等因素，持續影響快樂指數。（譯者：鍾佑貞/核稿：林治平）1070314

黨產會：婦聯會10年來捐藍...婦聯會捐款藍營辜家 雷倩：...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
咦？小孩可以吃中藥嗎？
咦？小孩可以吃中藥嗎？
三國風雲再創盛世
三國風雲再創盛世
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價探底！幸福成家有底
房價探底！幸福成家有底
迎戰世界奪金牌
迎戰世界奪金牌
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan