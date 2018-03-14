婦聯會捐款藍營辜家 雷倩：沒有評論

（中央社記者謝佳珍台北14日電）中華民國婦女聯合會主任委員雷倩今晚表示，黨產會向婦聯會索取10年捐款資料，婦聯會不能置之不理，「無論如何都是外界無法瞭解的痛苦抉擇」；對於捐款內容，沒有評論。

婦聯會提供不當黨產處理委員會，民國96年至105年的捐款清單逾100筆，其中婦聯會曾捐助中國國民黨的民生建設基金會、身心障礙者保護基金會、國民黨籍立委、議員候選人等，達新台幣6億餘元，甚至共捐贈2億3682萬5000元給台北新劇團、辜公亮文教基金會及聖約翰科技大學等與辜家相關團體。

雷倩晚間告訴中央社記者，有關婦聯會10年捐款資料原委：當日黨產會依黨產條例規定持公文向婦聯會索取資料，經婦聯會3名律師確認程序後，建議婦聯會僅就4項要求中的1項，提供部分歷史資料。