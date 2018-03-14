NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康保庇觀點
即時跑馬燈全球最快樂國家是它　台灣東亞居冠統一團隊3發全壘打　獅隊轟垮兄弟跳槽來台灣大寬頻上網只要$799
中央社

婦聯會捐款藍營辜家 雷倩：沒有評論

中央社2018/03/14 22:29
中央社 政治 / NOWnews
中央社 政治 / NOWnews

（中央社記者謝佳珍台北14日電）中華民國婦女聯合會主任委員雷倩今晚表示，黨產會向婦聯會索取10年捐款資料，婦聯會不能置之不理，「無論如何都是外界無法瞭解的痛苦抉擇」；對於捐款內容，沒有評論。

婦聯會提供不當黨產處理委員會，民國96年至105年的捐款清單逾100筆，其中婦聯會曾捐助中國國民黨的民生建設基金會、身心障礙者保護基金會、國民黨籍立委、議員候選人等，達新台幣6億餘元，甚至共捐贈2億3682萬5000元給台北新劇團、辜公亮文教基金會及聖約翰科技大學等與辜家相關團體。

雷倩晚間告訴中央社記者，有關婦聯會10年捐款資料原委：當日黨產會依黨產條例規定持公文向婦聯會索取資料，經婦聯會3名律師確認程序後，建議婦聯會僅就4項要求中的1項，提供部分歷史資料。

雷倩說，對捐款內容沒有評論。她去年10月26日才進入常委會，過去決策僅為聽說，不宜評論。

她表示，黨產會的要求，婦聯會不能置之不理，員工的法律權益，婦聯會有義務保護，只能兩害相權取其輕者。「無論如何都是外界無法瞭解的痛苦抉擇」。

國民黨文化傳播委員會主任委員李明賢則說，國民黨收受政治獻金依規定辦理，一切公開透明，可接受檢驗。（編輯：李淑華）1070314

世界快樂報告出爐 美國越富...毒害前俄諜案 英驅逐23...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
咦？小孩可以吃中藥嗎？
咦？小孩可以吃中藥嗎？
三國風雲再創盛世
三國風雲再創盛世
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價探底！幸福成家有底
房價探底！幸福成家有底
迎戰世界奪金牌
迎戰世界奪金牌
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan