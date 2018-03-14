婦聯會捐款藍營辜家 雷倩：沒有評論

（中央社記者謝佳珍台北14日電）中華民國婦女聯合會主任委員雷倩今晚表示，黨產會向婦聯會索取10年捐款資料，婦聯會不能置之不理，「無論如何都是外界無法瞭解的痛苦抉擇」；對於捐款內容，沒有評論。
婦聯會提供不當黨產處理委員會，民國96年至105年的捐款清單逾100筆，其中婦聯會曾捐助中國國民黨的民生建設基金會、身心障礙者保護基金會、國民黨籍立委、議員候選人等，達新台幣6億餘元，甚至共捐贈2億3682萬5000元給台北新劇團、辜公亮文教基金會及聖約翰科技大學等與辜家相關團體。
雷倩晚間告訴中央社記者，有關婦聯會10年捐款資料原委：當日黨產會依黨產條例規定持公文向婦聯會索取資料，經婦聯會3名律師確認程序後，建議婦聯會僅就4項要求中的1項，提供部分歷史資料。
雷倩說，對捐款內容沒有評論。她去年10月26日才進入常委會，過去決策僅為聽說，不宜評論。
她表示，黨產會的要求，婦聯會不能置之不理，員工的法律權益，婦聯會有義務保護，只能兩害相權取其輕者。「無論如何都是外界無法瞭解的痛苦抉擇」。
國民黨文化傳播委員會主任委員李明賢則說，國民黨收受政治獻金依規定辦理，一切公開透明，可接受檢驗。（編輯：李淑華）1070314