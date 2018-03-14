黨產會：婦聯會10年來捐藍營團體約6億元

婦聯會提供不當黨產處理委員會相關資料顯示，96年至105年的捐款清單逾100筆，其中婦聯會曾捐助中國國民黨的民生建設基金會、身心障礙者保護基金會、國民黨籍立委、議員候選人等，達6億餘元，甚至共捐贈2億3682萬5000元給台北新劇團、辜公亮文教基金會及聖約翰科技大學等與辜家相關團體。

（中央社記者游凱翔台北14日電）中華民國婦女聯合會自民國96年至105間捐款明細曝光，近10年約捐新台幣20億元，其中，捐贈國民黨相關團體、候選人約6億元；另外，捐給辜公亮文教基金會相關團體約2餘元。

黨產會發言人施錦芳晚間受訪時表示，這份婦聯會提供的捐款明細，共分成A、B、C、D、E、F六大部分，其中A部分均與政治相關，包括捐贈立委及議員選舉、國民黨相關團體等。

捐贈明細中，包括前總統馬英九創立的「新台灣人文教基金會」收受3筆共1100萬元的捐款；前副總統連戰的「兩岸和平發展基金會」受收500萬元；另外，民生建設基金會（國民黨行管會主委邱大展擔任董事長）、關懷長青文教基金會、中國國民黨身心障礙者保護基金會等團體，也在受捐贈清單中。A部分，共捐贈6億1669萬元。

至於C部分，則是與辜家相關團體（辜公亮文教基金會、聖約翰科技大學與台北新劇團），共獲得2億3682萬元，辜公亮文教基金會獲得8600萬元，婦聯會也每年固定撥付約1000萬元給台北新劇團作優秀青年演員培訓經費。

施錦芳表示，民生建設基金會已立案調查並召開聽證會，關懷長青及身障基金會仍在調查中，未來不排除將召開聽證會，釐清是否為國民黨附隨組織。

針對目前調查婦聯會的進度，施錦芳說，日前已認定婦聯會為國民黨附隨組織，目前主要調查的區塊，除了這份捐助清單外，同步釐清95年以前、已被銷毀的資料，目前仍在透過副本文件資料整理當中。

對於相關捐贈明細曝光，國民黨文化傳播委員會主任委員李明賢晚間受訪時說，國民黨收受政治獻金依規定辦理，一切公開透明，可接受檢驗。（編輯：李淑華）1070314