郭阜林逆轉滿貫砲 統一終止二連敗

（中央社記者黃巧雯台北14日綜合報導）中華職棒統一獅隊今天熱身賽靠著郭阜林滿貫砲，以13比4逆轉中信兄弟贏球，終止二連敗；富邦悍將則靠著羅力與牛棚聯手封鎖Lamigo桃猿隊，終場以4比0完封猿隊。

統一獅今天熱身賽與中信兄弟交手，獅隊一度0比4落後，第4局趁著中信洋投賽格威退場，陳鏞基一上場就從蔡齊哲手中敲出陽春砲，隨後代打郭阜林又在滿壘情況下開轟，將比數逆轉成5比4。

中信兄弟5局下再度換投，換上洪宸宇依舊慘遭砲轟，鄧志偉揮出右外野方向三分砲，獅隊第7局再從中信兄弟19歲年輕投手陳柏豪手中攻下5分，終場就以13比4擊敗中信兄弟，終止熱身賽二連敗。