深澳電廠擴建燃煤過關 雙北都不滿

他說，這也將會是民國108年以後，全國惟一新設使用燃煤的電廠，實在令人匪夷所思，用全民血汗錢換來一座終將成為蚊子館的深澳「燃煤」火力電廠。

劉和然受訪表示，新北市從來都不反對興建電廠，但在全國都努力減空污、減碳的浪潮中，台電卻反其道而行，將燃煤發電作為深澳火力電廠的惟一選項。

（中央社記者黃旭昇、梁珮綺14日綜合報導）環保署環評大會今晚通過深澳電廠擴建燃煤計畫案，到場關心的新北市府環保局長劉和然憤而離場以示抗議，他痛批台電罔顧大台北地區民眾健康，北台灣空氣品質將破功。

行政院環境保護署是在下午進行環境影響評估審查委員會第328次會議，議程持續進行至下午6時30分左右，開始討論深澳發電廠更新擴建計畫環境影響差異分析案，歷經4小時正反意見交鋒，各有支持者到場關切。

新北市環保局昨天即表示，委託模擬深澳電廠污染模式，發現宜蘭、桃園的污染量比新北更高。若深澳燃煤火力發電廠擴建，屆時北台灣空氣品質都破功，並衝擊民眾健康與觀光發展。

今天在環評會議上，深澳電廠環差案有「審核修正通過」及「應就變更內容重新辦理環境影響評估」兩個選項，出席的環評委員投票表決平手，結果擔任主席的環保署副署長詹順貴投下修正通過一票，才拍板定案。

台北市環保局則在環評大會前發布新聞稿指出，台北市不反對興建電廠，但反對使用唯一燃煤，台電分析報告未做空氣毒物健康風險評估，且恐造成北部空氣品質惡化，籲退回報告重辦環評。

北市環保局表示，台北市的PM2.5（細懸浮微粒）濃度已降至15.3 μg/m3，逐漸接近環保署的標準（15μg/m3），深澳電廠一旦啟用，PM2.5對北市空氣品質24小時平均最大增量濃度達1.733 μg/m3；臭氧最大8小時平均增量高達1.2 ppb。（編輯：陳清芳）1070314