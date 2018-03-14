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芬蘭奪全球最快樂國家　台灣排名26東亞居冠

國際中心／綜合報導2018/03/14 22:55
▲芬蘭擠下去年冠軍挪威成為世界最快樂國家。（示意圖／翻攝自pixabay）
▲芬蘭擠下去年冠軍挪威成為世界最快樂國家。（示意圖／翻攝自pixabay）

 2018 全球最快樂國家排行榜出爐！聯合國「永續發展解決方案網路」（Sustainable Development Solutions Network，SDSN） 14 日公布 2018 世界快樂報告（World Happiness Report），芬蘭擠下挪威，成為 156 個國家中最快樂的國家，台灣則排第 26 名。

綜合外媒報導，SDSN 14 日公布 2018 世界快樂報告，其評比指標包括收入、自由度、健康平均餘命、社會支持度、慷慨度和腐敗程度等，這份評比自 2012 年公布以來，北歐國家始終佔據排名前幾位，今年芬蘭就擠下去年冠軍挪威，奪下最快樂國家第一名。

去年最快樂國家冠軍挪威今年位居第 2 ，第 3 至第 10 名則分別為丹麥、冰島、瑞士、荷蘭、加拿大、紐西蘭、瑞典和澳洲。其他主要國家中，德國排第 15 名，美國則從去年的 14 名下滑為 18 名，英國排名 19 ，法國排名 23 。

亞洲部分，台灣今年排名第 26 ，比去年的 33 名進步不少，是東亞地區的第一名；新加坡排名 34 、馬來西亞 35 、泰國 46 ，日本和南韓分別排名第 54 、 57 ，都比去年的 51 名、 56 名下降了幾位，中國大陸則排名 86 ，也比去年下降了 7 名。

排名倒數的國家則多為非洲國家，倒數前 5 名分別為蒲隆地、中非共和國、南蘇丹、坦尚尼亞和葉門。

此外，今年首度將移民的快樂程度納入調查，芬蘭也在 117 國中拿下冠軍，台灣則排名 38 。

關鍵字芬蘭最快樂國家挪威台灣東亞
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