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中央社

大數據控管 北京20萬企業列入信用異常

中央社2018/03/14 22:50
中央社 兩岸 / NOWnews
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（中央社台北14日電）中國北京正利用大數據技術對市場監管風險進行研判，已有20萬家企業因此被列入經營異常名錄。

中新社報導，北京市工商局長冀岩在14日舉行的2018年度北京市工商行政管理工作會上說，北京市企業信用信息網收集了超過9200萬條訊息，包括企業登記信訊息、監管訊息、信用訊息等，利用信用懲罰手段將20萬戶企業列入經營異常名錄，「跨部門信用聯合懲戒初見成效」。

北京市企業信用信息網並將65家次企業列為重大稅收違法案件當事人，將123名法定代表人列為限制出境對象，10餘萬人次列入失信被執行人的黑名單，信用約束作用逐步顯現。

冀岩說，北京將繼續完善以部門協同和聯合懲戒為核心的信用監管，激發「信用惠民」潛能。同時精準實施以大數據技術為基礎的重點監管，防範行業性、系統性、區域性的重大市場風險，強化智慧監管，提高市場監管效能。

在北京的企業控管是中國大陸官方近年推動以數位工具輔助建立信用制度的一例。

中國國務院在2014年提出「社會信用體系建設規劃綱要」，表示要在2020年建成此體系，以覆蓋社會成員的信用記錄和網路為基礎，以守信激勵和失信約束為獎懲機制，目的是提高全社會的信用水平。（編輯：張淑伶）1070314

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