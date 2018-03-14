NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康保庇觀點
即時跑馬燈男星遭爆白吃白喝　兒子受害被霸凌洋男偷拍台女性愛片　他火大下戰帖跳槽來台灣大寬頻上網只要$799
中央社

柯爾的女孩到難民總理 梅克爾執政12年標籤多

中央社2018/03/14 23:03
中央社 國際 / NOWnews
中央社 國際 / NOWnews

（中央社記者林育立柏林14日專電）德國總理梅克爾（Angela Merkel）今天展開第4任的任期。在她執政12年以來，媒體為她冠上各種綽號和標籤，反應出她的性格和政治影響力。

梅克爾出身東德，原本是埋首實驗室的物理學家，柏林圍牆倒塌後才決定從政，獲前總理柯爾（HelmutKohl）提拔，36歲就當上部長，在政壇上平步青雲。

由於柯爾曾稱她是「我的女孩」，因此梅克爾在德國政壇起初的暱稱一直是「柯爾的女孩」，直到她公然與捲入政治獻金醜聞的柯爾唱反調，這個帶有嘲弄的標籤才從媒體上消失。

梅克爾當過環境部長，2005年第一次出任總理後也關心環境議題。2007年，梅克爾親自到格陵蘭島，實地了解地球暖化的嚴重性，並以八大工業國集團（G8）主席的身份，說服美國和日本對抗氣候變遷，間接促成哥本哈根聯合國氣候峰會的成功，媒體從此封她為「氣候總理」。

不過，煤電的碳排居高不下，加上交通減碳的成效有限，德國在2020年前減少碳排4成的目標很可能落空，「氣候總理」的形象在最近幾年大打折扣。

另外，「老媽」（Mutti）這個綽號，最遲在梅克爾第一次連任成功後，就一路跟著她到現在，指的是她為人民看緊荷包和無微不至照顧全國人民的一面，德國在她任內連續多年實現零赤字。

在她聲望最高的時候，任何批評都沾不上邊，梅克爾因此又被稱作「鐵氟龍總理」。但她習慣在幕後運籌帷幄，被記者問到關鍵問題時總是含糊帶過，也經常被詬病，德文因此出現了一個新動詞merkeln，指的是拖拖拉拉不做決定。

2015年秋天，梅克爾決定接納滯留在匈牙利的難民，為德國帶來史上少見的難民潮，地方官員與義工忙得焦頭爛額，多數歐洲鄰國卻袖手旁觀。「難民總理」的決定，固然為德國帶來國際聲望，也造成社會內部的對立，排外的德國另類選擇黨（AfD）趁機崛起，並在去年9月大選後挺進國會。

難民危機一時無解，民粹主義橫掃歐洲，加上英國脫歐和川普當上美國總統，西方世界陷入一片混亂，彷彿只剩下梅克爾還堅持民主和人道原則，英美媒體因此一度封她為「自由世界的領袖」（Leader of the freeworld）。

如今她再度連任，如果能做完4年的任期，將一連執政16年，平了柯爾創下的在位最久的紀錄。新一代的德國年輕人只知道總理的名字是梅克爾，最近德國媒體開始稱她是「永遠的總理」。1070314

大數據控管 北京20萬企...深澳電廠燃煤擴建過關 環團憤怒

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
咦？小孩可以吃中藥嗎？
咦？小孩可以吃中藥嗎？
三國風雲再創盛世
三國風雲再創盛世
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價探底！幸福成家有底
房價探底！幸福成家有底
迎戰世界奪金牌
迎戰世界奪金牌
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan