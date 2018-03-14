深澳電廠燃煤擴建過關 環團憤怒

（中央社記者吳欣紜台北14日電）深澳電廠更新擴建環境差異分析案，環保署環評委員不記名投票表決平手，最後由會議主席投下決定性的一票而過關，環保團體綠色公民行動聯盟指出，對於環評結論感到憤怒跟遺憾。

環保署環評大會今晚討論深澳燃煤電廠案，此案有「審核修正通過」及「應就變更內容重新辦理環境影響評估」兩個選項，歷經4個多小時討論，16名環評委員動用不記名表決卻平手，最後擔任主席的環保署副署長詹順貴投下「審核修正通過」一票，以9比8，讓煤電廠環差案通過

在反對深澳電廠環差案的一片聲浪中，相對少數發聲支持深澳電廠的民眾認為，只要深澳電廠合乎環保法規，就應該可以設置，若真的違反法規就該勒令停機，而不是連擴建都不讓它擴建。