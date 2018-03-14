彰化院檢互槓第三集 被告9萬元交保

（中央社記者蕭博陽彰化縣14日電）彰化院檢因一起兒少保護案件互槓，法院先前兩度裁定犯嫌交保，檢方兩度抗告成功，發回彰化地院今天第三次開羈押庭，法官晚間裁定維持新台幣9萬元具保。

彰化地檢署檢察官莊珂惠偵辦一起兒少保護案件，認為吳姓被告犯罪嫌疑重大，向彰化地方法院聲請羈押，彰院裁定3萬元交保，彰檢抗告，高等法院台中分院發回再審，彰院改裁定9萬元交保，彰檢再抗告，台中高分院7日再做出原裁定撤銷，發回彰院審理。

彰化地院今天開羈押庭，經5個多小時庭訊，晚間9時結果出爐，輪值法官仍維持原裁定9萬元交保。彰化地院發言人王義閩說，法官認被告提出一定金額擔保後，足使被告遵期到庭，裁定被告以9萬元具保，並限制住居，每天上午9時、下午5時到轄區派出所報到。