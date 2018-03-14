彰化院檢互槓第三集 被告9萬元交保

（中央社記者蕭博陽彰化縣14日電）彰化院檢因一起兒少保護案件互槓，法院先前兩度裁定犯嫌交保，檢方兩度抗告成功，發回彰化地院今天第三次開羈押庭，法官晚間裁定維持新台幣9萬元具保。
彰化地檢署檢察官莊珂惠偵辦一起兒少保護案件，認為吳姓被告犯罪嫌疑重大，向彰化地方法院聲請羈押，彰院裁定3萬元交保，彰檢抗告，高等法院台中分院發回再審，彰院改裁定9萬元交保，彰檢再抗告，台中高分院7日再做出原裁定撤銷，發回彰院審理。
彰化地院今天開羈押庭，經5個多小時庭訊，晚間9時結果出爐，輪值法官仍維持原裁定9萬元交保。彰化地院發言人王義閩說，法官認被告提出一定金額擔保後，足使被告遵期到庭，裁定被告以9萬元具保，並限制住居，每天上午9時、下午5時到轄區派出所報到。
彰化地檢署表示，待收到法院裁定書，了解法院裁定理由後，再研議是否提出抗告。
案件演變至今被稱為彰化院檢大戰、霹靂火，起因是檢察官莊珂惠偵辦兒少保護案件，認為吳姓被告犯罪嫌疑重大，且有串證滅證之虞，向法院聲請羈押，法官第一次裁定交保時，莊珂惠與法官一度因歧見當庭起爭執，經院檢高層協調才化解，隔天登上媒體頭條。
除彰檢兩度抗告、台中高分院兩度發回彰院審理、彰院三度裁定交保，案件也受到立委及婦兒團體關注。民主進步黨立委李麗芬昨天與台灣展翅協會、婦女救援基金會、台灣防暴聯盟、兒童福利聯盟、勵馨基金會召開記者會，認為誘拍私密照嚴重危害兒少，希望法院切勿低估犯嫌惡行。（編輯：陳清芳）1070314