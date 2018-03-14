賓州補選共和黨露敗象 川普影響力受考驗

藍姆的共和黨對手、川普盟友薩柯恩（RickSaccone）陣營未立即回應，選舉最終結果也尚未正式公布。

他說：「比我們預期的多花了點時間，不過我們辦到了！」

法新社報導，賓州西南部第18選區的補選已完成逾99%的計票，民主黨候選人藍姆（Conor Lamb）在支持者的歡呼聲中宣布勝選。

（中央社華盛頓14日綜合外電報導）各界緊盯美國賓夕法尼亞州聯邦眾議員補選，但截至今天上午，選舉結果仍難分高下。總統川普2016年在賓州輕鬆獲勝，隨11月期中選舉腳步越來越近，這樣的結果對共和黨人不利。

有線電視新聞網（CNN）稍後報導，根據所有選區匯報的計票結果，藍姆以49.8%的得票領先薩柯恩的49.6%，雙方差距僅0.2個百分點。

由於雙方票數太接近，尚未完成統計的不在籍投票結果恐將決定由誰勝出。

即使藍姆當選，也撼動不了共和黨掌控眾議院的態勢。目前共和黨在眾院擁有238席，民主黨有193席，另有4席空缺。

不過，這樣的結果將被視為嚴厲警告，也就是川普2016年勝選的選區，11月期中選舉結果仍在未定之天。

許多人將這場選舉視為對川普和共和黨的公投。川普選總統時，在這個工人階級選區贏了大約20個百分點，當前選情則對民主黨有利。

由於選舉結果尚未底定，最近幾週飽受自家共和黨策士批評在選戰中表現平平的薩柯恩，稍早曾對支持者說：「還沒有結束。」他表示：「我們不會放棄。」

共和黨眾議院全國委員會（NRCC）也拒絕承認敗選，並在聲明中表示：「選舉結果難分高下，我們已準備就緒，將確保計算到每一張合法選票。只要如此，我們有信心薩柯恩先生將成為最新的共和黨國會議員。」

路透社報導，在藍姆宣布勝選之前，60歲的薩柯恩對支持者說：「我們將一直奮戰到最後，你們知道我絕不會放棄。」（譯者：何宏儒/核稿：林治平）1070314