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亞足聯盃／航源FC主場不敵北韓　主帥：經驗、觀念不足

記者鍾東穎／新北報導2018/03/14 23:36
▲2018亞足聯盃航源FC14日於輔大足球場對戰北韓4.25SC，航源FC劉泳陞(紅衣)踢進隊上唯一進球。（圖／鍾東穎攝 , 2018.03.14）
▲2018亞足聯盃航源FC14日於輔大足球場對戰北韓4.25SC，航源FC劉泳陞(紅衣)踢進隊上唯一進球。（圖／鍾東穎攝 , 2018.03.14）

2018亞足聯盃今(14)日航源FC回到輔大迎戰16度北韓聯賽冠軍隊4.25SC以1:5吞下首主場敗仗，賽後航源總教練洪慶懷表示問題出在觀念上，「若少點高空球，多點組織傳導，我們有機會，不會一面倒。」

雖然4.25SC當家射手金有成身體不適加上衝突國家隊比賽，未跟隨來台出賽，但身為國家隊搖籃的隊伍仍有一定水準，洪慶懷坦言水平不一樣，有些招架不住，不過仍，「學習到世界經驗。」


▲北韓4.25SC先發11人（圖／中華足協提供）

洪慶懷說，「對手移動快速，且是整體團隊組織進攻，所以對方攻擊點多，不論高空、地面傳導都很不錯，可惜我們球員在後面20分鐘才放開打，仍肯定球員的努力。」

航源FC今天上半場於43、47分鐘接連失2球，洪慶懷認為有點可惜，「危險球沒有處理好，若守下可能不一樣，不會輸那麼多。」並透露補強洋將Jean的狀況，「這兩場他沒有發揮原本的水平，還在適應與年輕球員的搭配。」

主、客場都發生接連在15分鐘內丟球狀況，洪慶懷認為主要因為經驗不足，及觀念問題，他說，「遇到對方高壓逼迫，年輕球員急躁打高空球，如果我們多點耐心，改打地面組織，不會一面倒，組織很重要。」


▲航源FC游家煌(左)（圖／鍾東穎攝 , 2018.03.14）

航源FC之後於22日將與中華隊在台北田徑場進行友誼賽，雙方都要為國際賽互相練兵，洪慶懷透露可能將重心擺在進攻，「雖然防守很重要，但要嘗試攻擊才會進步，足球需要進球才會贏。」

稍早同組另1場比賽，澳門賓菲加在平壤客場3比2險勝火炬體育團，此役過後航源FC在亞足聯盃收下2連敗，勝場還未開張，積分掛蛋，淨勝球數較差，目前排名墊底。


▲航源FC先發11人（圖／中華足協提供）

 

關鍵字亞足聯杯航源fc洪慶懷北韓4.25sc
統一團隊3發全壘打　獅隊轟垮兄弟

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