愛因斯坦錯了 霍金幽默金句談黑洞

「愛因斯坦說：『上帝不玩擲骰子遊戲。』但他錯了。黑洞的研究顯示，上帝不但擲骰子，還有時會把骰子擲到我們看不到的地方。」－摘自1996年出版的「時空本性」（The Nature of Space and Time）

以下是法新社和英國廣播公司（BBC）整理的霍金名言佳句。

（中央社倫敦14日綜合外電報導）英國物理學家霍金今天辭世，他畢生致力解開宇宙奧秘，雖患肌萎縮性脊髓側索硬化症，須借助電腦語音合成器才能和外界溝通，但他雋永慧黠的語錄，與不凡科學成就同受後人緬懷。

●談宇宙存在的理由

「倘若我們可以找到解答，將是人類理性的終極勝利，因為屆時我們應該能瞭解上帝的旨意。」－摘自1988年出版的「時間簡史」（A Brief History ofTime）。

●樂觀面對病情

「21歲時，我對自己的預期降到零。此後一切都是額外的禮物。」－摘自「紐約時報」（New York Times）專訪內容。

●談人生目標

「我的目標很簡單，就是徹底瞭解宇宙，為什麼它是現在這樣，以及宇宙到底為什麼存在。」－摘自博斯洛（John Boslough）1985年著作「霍金的宇宙新論」（Stephen Hawking's Universe）。

●談上帝

「無須祈求上帝去引燃火硝紙，才能形成宇宙。」－摘自2010年出版著作「大設計」（The Grand Design）。

●談出名

「成名後的不便就是不管到世界各地，都會被認出來。戴太陽眼鏡和假髮都不管用，輪椅會洩我的底。」－摘自2006年接受以色列電視台專訪。

●談人類的不完美

「少了不完美，你我都不會存在。」－摘自探索頻道（Discovery Channel）節目「霍金的宇宙論」（TheUniverse With Stephen Hawking）

●和外星人的接觸

「外星人可能遠比我們先進。地球上先進種族碰到較原始種族的歷史都不怎麼愉快，而這還是同一個物種。我認為我們應該要謙卑一點。」－摘自國家地理頻道節目「科學新發現」（Naked Science）：外星人接觸（Alien Contact）訪問。

●談人工智慧

「我們已經有了比較原始的人工智慧，也證明了相當有用。但我認為人工智慧發展完成之日恐怕是人類的末日。」－摘自接受英國廣播公司（BBC）專訪。

●談死亡

「我不怕死，但我不急著死。我還有很多事想做。」－摘自接受「衛報」（The Guardian）專訪。

●談安樂死

「如果想要的話，當事人應該有權利結束自己的生命，不過我認為，那是大錯特錯。或許生命不盡然美好，但總有一些可做的事，以及獲得成功的機會，只要活著，就有希望。」－摘自2006年「人民日報」網路版專訪。

●談人生

「一，記得仰望星空，別低頭看腳邊。二，不要放棄工作。工作帶來意義和目標。少了工作，人生是空虛的。三，倘若你幸運找到真愛，記得把握，別拋棄。」－摘自接受美國廣播公司（ABC）紅牌主播黛安索耶（Diane Sawyer）專訪。（譯者：劉淑琴/核稿：張佑之）1070314