NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康保庇觀點
即時跑馬燈男星遭爆白吃白喝　兒子受害被霸凌洋男偷拍台女性愛片　他火大下戰帖跳槽來台灣大寬頻上網只要$799
中央社

高溫估多用電3% 台電赴立院拚核二再轉

中央社2018/03/14 23:52
中央社 財經 / NOWnews
中央社 財經 / NOWnews

（中央社記者黃雅娟台北14日電）面對經濟成長及極端高溫，台電預估今年尖峰用電量，將較去年底預估多出2至3%，明天將至立法院進行專案報告，申請停機超過650天的核二廠2號機再轉，可望增加備轉容量率3%。

台電公司2月5日申請核二廠2號機再轉，經過一個月審查，原子能委員會3月5日公布審查結果，確認2號機符合再轉要求。明天將赴立法院教育及文化委員會進行專案報告。

根據台電為明天赴立法院準備的專案報告內容，由於今年經濟景氣穩定成長，加上極端氣溫異常，用電需求增加。台電預估，今年用電尖峰負載，將較去年底預估再增加2至3%。

台電認為，裝置容量98.5萬瓩的核二廠2號機再轉後，可望增加3%的備轉容量率，有助於維持穩定供電，提高台電在電力上的調度能力。

台電以今年3月5日為例，全台氣溫飆高至攝氏30度以上，最高溫達攝氏36度，用電量2946萬瓩則創下歷史3月新高點，備轉容量僅3.49%，較預估多出116萬瓩。

而核二廠2號機再轉申請，台電表示，是核能機組大修後的正常程序，該機組將於112年3月如期屆齡除役，無論專案報告後該機組是否再轉，都不會影響政府2025非核家園目標。

經濟部報告內容則指出，已責成台電做好地方溝通。自107年1月開始，針對萬里及金山地區的區長、里長、農漁會、議員服務處、社區發展協會、宮廟委員及地方仕紳等共30場次，說明機組已做好萬全準備，爭取地方鄉親支持。

經濟部表示，為確保核二廠2號機安全運轉，同步要求台電執行再轉前檢查，並規劃再轉後所有階段的管控與應變措施，預擬安全對策，確保機組再轉後的安全。

核二廠2號機105年5月16日機組大修後併聯發電，隨即發生跳機事件，台電公司在修復後提出相關報告，經原能會完成審查，因未能赴立法院進行報告，無法併聯發電。去年9月台電提出歲修計畫，經原能會審查，10月2日同意後，迄今未再運轉，停機超過650天。1070314

愛因斯坦錯了 霍金幽默金句談黑不滿槍枝暴力 全美年輕學...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
咦？小孩可以吃中藥嗎？
咦？小孩可以吃中藥嗎？
三國風雲再創盛世
三國風雲再創盛世
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價探底！幸福成家有底
房價探底！幸福成家有底
迎戰世界奪金牌
迎戰世界奪金牌
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan