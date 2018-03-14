高溫估多用電3% 台電赴立院拚核二再轉

（中央社記者黃雅娟台北14日電）面對經濟成長及極端高溫，台電預估今年尖峰用電量，將較去年底預估多出2至3%，明天將至立法院進行專案報告，申請停機超過650天的核二廠2號機再轉，可望增加備轉容量率3%。

台電公司2月5日申請核二廠2號機再轉，經過一個月審查，原子能委員會3月5日公布審查結果，確認2號機符合再轉要求。明天將赴立法院教育及文化委員會進行專案報告。

根據台電為明天赴立法院準備的專案報告內容，由於今年經濟景氣穩定成長，加上極端氣溫異常，用電需求增加。台電預估，今年用電尖峰負載，將較去年底預估再增加2至3%。