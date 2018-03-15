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敏弱肌告別換季皮膚困擾　櫻花妹的粉紅武器

生活中心／綜合報導2018/03/15 12:00
▲正值春天換季時刻，肌膚敏感的問題多，應加強補水及保濕。（圖／資料照片）
▲正值春天換季時刻，肌膚敏感的問題多，應加強補水及保濕。（圖／資料照片）

台灣地處亞熱帶國家，四季氣溫變化大、空氣品質也較差，而在季節交替之際，也是皮膚容易出現問題的時間點，相較於鄰近的日本，櫻花妹的肌膚Q彈水嫩、白裡透紅，除了飲食習慣及良好生活作息，更重要的是會因應季節變化選擇合適的保養品，但究竟該採取哪些保養措施，才能像櫻花妹各個自體發光，並避免惱人的皮膚問題呢？

由日妍化粧品獨家引進，讓日本女性瘋狂的美肌秘密，「蜜濃MINON Amino Moist」氨基酸滋潤保濕系列，全產品皆富含11種氨基酸保濕成分。氨基酸是最親近人體肌膚的分子，藉由日常保養的簡單步驟，即能快速又有效地替肌膚補水，輕鬆擺脫換季的缺水問題。

而許多人常以為擦保養品，一定要拍拍打打才能讓肌膚吸收，但反而過度的施力都會讓臉部受傷，只要讓化妝水及乳液在手掌上來回搓揉後，輕輕地往臉上塗抹，即能讓保養品中的氨基酸分子直達肌底，讓皮膚的角質層也一併吸收到氨基酸的精華。


▲讓日本女性瘋狂的美肌秘密，「蜜濃MINON Amino Moist」氨基酸滋潤保濕系列。（圖／公關照片）

使用保養品當然不能只重視事後的修復，平日若保養得宜，自然能讓肌膚擁有迷人的光彩，現代人因為生活的壓力及不正常的飲食，在不知不覺中也影響了皮膚的健康，因此選用防禦性的保濕保養品就顯得更為重要，蜜濃MINON AM氨基酸滋潤保濕系列除了適用於一般的膚質，針對敏弱肌及乾燥肌更是極佳的選擇，因為產品皆選擇使用低敏感、不刺激的配方，讓敏弱肌族群也能安心使用。

除此之外，蜜濃MINON AM氨基酸滋潤保濕系列的外型及設計更是讓人著迷，以暖心低調的粉紅色為基底，拿在手裡頓時少女心大爆發，輕巧且可隨身攜帶的大小，隨時隨地皆可輕鬆的替肌膚補水保濕，讓肌膚維持好氣色，保持最完美的狀態。


▲包裝以暖心低調的粉紅色為基底，讓人心中的少女心大爆發。（圖／公關照片）

其實，用低敏、不刺激的成分呵護你的敏弱肌，透過簡單的保養步驟就能讓自己也成為偶像劇的女主角，讓換季時也能擁有櫻花般粉嫩的好心情。

關鍵字保養品氨基酸蜜濃minon amino moist保濕
便當菜包著蜘蛛卵　她絲毫不在意

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