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富邦人壽UBA 四強拚搏金盃　邀球迷神預測冠軍抽大獎

記者林雁茹／綜合報導2018/03/15 13:55
▲富邦人壽UBA決賽倒數，神預測冠軍拚人氣再抽好禮。（圖／資料照片）
▲富邦人壽UBA決賽倒數，神預測冠軍拚人氣再抽好禮。（圖／資料照片）

106學年度富邦人壽UBA，於3月24~25日首次冠軍決戰台北小巨蛋！歷經3個多月激戰，最終男女四強全數就位，男子組由健行科大以複賽全勝之姿，強勢問鼎二連霸；女子組則由文化大學以年度賽事全勝氣勢，邁向連續四年封后之路。富邦人壽熱情邀請球迷加入「UBA神預測冠軍抽好禮」活動，線上集氣為您支持的球隊拚出奪冠氣勢，還有機會抽中價值千元的便利商店商品卡。

男女四強拚戰冠軍金盃 健行、文化連霸王者后座 ?!

富邦UBA冠軍決戰今年首次進軍小巨蛋，讓所有參賽球員不僅為了爭奪冠軍榮耀而戰，更為一圓在籃球殿堂小巨蛋出賽夢想，場場全力以赴、拚鬥奮戰每一球!

今年戰況激烈程度更勝往年，男子組只有衛冕軍健行科大連續兩年晉級決賽，並以複賽排名第一前進小巨蛋，但面對接下來一場都輸不得的壓力，及其他三強包括國立體大、義守大學及高雄師大的強力環伺衝擊下，健行科大力求團隊戰力拉至最高點，誓言成功達陣冠軍二連霸，小巨蛋每場決戰都是關鍵。

女子傳統強校文化大學，於今年度開賽後更是連戰皆捷，至今出賽11場全部奪勝展現王朝氣勢!24日起於小巨蛋接受各校娘子軍挑戰，包括北市大學、佛光大學及世新大學等，文化大學眾女將勢必眾志成城，唯一目標就是強勢力摘校史第19冠及連四年封后霸業！全然不同風貌的女子組冠軍決戰，絕對無比精采。

預測UBA冠軍活動！力挺最強球隊 拚出最強氣勢！神準預測再抽大獎

富邦人壽連續兩年冠名贊助大專籃球聯賽，今年與大專體總合力開創富邦人壽UBA新紀元:首次冠軍決戰小巨蛋！冠軍賽開放索票5分鐘後更是熱掃一空!將創下UBA冠軍賽現場最多觀賽球迷新紀錄。

冠軍決賽進入倒數之際，不僅四強球員閉關備戰小巨蛋，激烈戰況更掀起球迷間火熱討論。UBA熱潮延燒不間斷，富邦人壽再推出「神預測冠軍活動」。自今日起，球迷前往「富邦人壽是怎Young粉絲團」，於「UBA四強激戰 神預測冠軍抽獎活動」貼文下留言，大聲說出你心目中富邦人壽UBA的王者與后座！萬眾球迷齊聚一方，不僅要聚集支持球隊的人氣，更集氣拚出最強球隊的封王氣勢！神準預測男女冠軍的球迷，還有機會抽中價值千元的7-11商品卡喔!力挺富邦人壽UBA冠軍，立刻加入神預測。

富邦人壽UBA打造最完美賽事體驗

富邦人壽總經理陳俊伴表示，自2016年開始，富邦人壽連續兩年冠名贊助UBA，與大專體總攜手合作，從比賽現場各種活動的建構、提升數位轉播平台到決戰最頂級賽事場館，就是要讓所有球員都可以全心沉浸在比賽當中、展現苦練許久的豐厚實力，而對於入場球迷來說，更擁有最棒的觀賽體驗，讓每一聲加油喝采都更加有活力。

富邦人壽UBA 於25日壓軸男子組冠軍決賽中，進場球迷憑票券更有機會將汽車、iPhoneX、PS4、GoPro Hero6等多樣豐富好禮帶回家。另大專體總今年更推出國內學生籃球聯賽首支專屬賽事APP「UBA Score」，球迷透過APP即可立即線上觀看，冠軍決賽精彩賽事不間斷。

關鍵字富邦人壽uba冠軍賽籃球
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