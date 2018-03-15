林男自宅經營室內大麻農場 宛如室內森林

台中市警五分局接獲情資指林姓男子在北區透天厝內種植大麻，13日跟監逮捕林嫌，並到其住宅破獲室內大麻農場，查獲16株大麻活株，大麻花成品一包，及水耕設備、照明抽風機、生長燈具、植物營養液等硬體設備。警方查出林嫌已曾收成一次，以每公斤42萬元價格售出。全案依違反毒品危害防制條例罪移送臺中地方法院檢察署偵辦，聲押獲准。

警方調查，林嫌係上網以比特幣從國外網站購得大麻種子後郵寄入臺，並從網站研究種植大麻之技術，並購買植物營養液、植物生長燈具、水值檢測器、溼度控制機等器材，在臺中市北區自家透天厝2樓種植大麻，並架設水管使用水耕方式繁殖大麻，室內並設計自動照明及灑水系統，並使用電風扇、除濕機等設備，讓溫室保持通風，加速大麻成長，手法相當專業。