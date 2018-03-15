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林男自宅經營室內大麻農場 宛如室內森林

記者鄧力軍／台中報導2018/03/15 09:46
林男在自宅透天厝二樓種植大麻，整座農場宛如室內森林 （圖／記者鄧力軍翻攝 , 2018.03.14)
林男在自宅透天厝二樓種植大麻，整座農場宛如室內森林 （圖／記者鄧力軍翻攝 , 2018.03.14)

台中市警五分局接獲情資指林姓男子在北區透天厝內種植大麻，13日跟監逮捕林嫌，並到其住宅破獲室內大麻農場，查獲16株大麻活株，大麻花成品一包，及水耕設備、照明抽風機、生長燈具、植物營養液等硬體設備。警方查出林嫌已曾收成一次，以每公斤42萬元價格售出。全案依違反毒品危害防制條例罪移送臺中地方法院檢察署偵辦，聲押獲准。

警方調查，林嫌係上網以比特幣從國外網站購得大麻種子後郵寄入臺，並從網站研究種植大麻之技術，並購買植物營養液、植物生長燈具、水值檢測器、溼度控制機等器材，在臺中市北區自家透天厝2樓種植大麻，並架設水管使用水耕方式繁殖大麻，室內並設計自動照明及灑水系統，並使用電風扇、除濕機等設備，讓溫室保持通風，加速大麻成長，手法相當專業。

第五分局接獲檢舉後查證確認情資正確，遂報請臺灣臺中地方法院檢察署敦股黃芝瑋檢察官指揮，並與本局刑事警察大隊偵一、三隊共組專案小組偵辦，專案小組於昨（13）日見時機成熟，趁林嫌外出之際，在本市北區忠明路543巷口拘提林嫌（男、70年次），復於犯嫌住家內查獲大麻農場。林嫌供稱所種植之大麻經乾燥後，以每公斤42萬元販賣給下游毒販，所種植大麻經半年的成長後，已採收1次販賣，近日將第2次採收即遭警方查獲。

關鍵字大麻水耕第五分局毒品台中市北區
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