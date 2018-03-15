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政治

選議員》這場淨灘活動　喚醒陳孝威參選決心

記者江昱逵／台北報導2018/03/15 09:00
▲台北市中正萬華區議員參選人陳孝威14日表示，國民黨需要有專業的年輕人才注入團隊，形成新的思維，才能面對未來的選舉。（圖／記者江昱逵攝，2018.3.14）
▲台北市中正萬華區議員參選人陳孝威14日表示，國民黨需要有專業的年輕人才注入團隊，形成新的思維，才能面對未來的選舉。（圖／記者江昱逵攝，2018.3.14）

有意參選北市中正區議員選舉的陳孝威14日接受《NOWnews今日新聞》 專訪時表示，國民黨先前慘輸，最重要的原因就是因為沒有好好經營年輕族群的支持者，才會輸到褲子都脫了，所以他毅然決然地跳進來參選，要用新的思維，打破藍營陳舊的體制，為國民黨的一潭死水注入活泉。

陳孝威指出，兩年前看到藍營的頹勢，當時並沒有要參選的意思，只想為黨盡一份心力，但在第一次的淨灘活動，看到60個人裡面，竟然有高達50個老人的時候，他就知道原因了，「難怪國民黨輸這麼慘，就是因為沒有年輕人！」

陳孝威說，當他回黨部詢問下一個活動是甚麼，卻得到一個「不知道」的答案後，他下定決心自己舉辦能夠吸引年輕人的活動；在這期間，他發現不是每個年輕人都討厭國民黨，而是國民黨不懂怎麼去跟年輕人接觸。

他以舉辦活動為例，傳統的國民黨就是讓大老們輪番上台，在上面演講個30分鐘，活動才正式開始，讓活動變得很老派，就像是個宣導一樣，「年輕人怎麼可能會參加這種活動？他們需要的是養分與知識的補充」。

陳孝威強調，觀察多數年輕人抵制國民黨，除了太陽花學運的媒體效應，年輕人對國民黨產生某些誤會，還有老而傳統的體制，沒辦法吸引到年輕族群的眼球；但要解開這些誤會，就必須要用新的思維去影響這些年輕人。

陳孝威進一步說明，他目前舉辦的活動都是較為針對年輕族群的朋友，例如如何成為一個領導者，或是如何寫出一份好的履歷，這些活動才是真正能吸引年輕人，鞏固藍營年輕支持者的方法，而不是讓大老在上面講講話就可以轉變這些人的想法。

不過語氣一轉，陳孝威沉痛的說，藍營的年輕族群，有相當部分整天就是在網路上謾罵自己的黨，卻提不出任何作為，就像是球迷在指使場下的球員該如何打球，「這東西沒這麼簡單的」。

陳孝威呼籲，如果這些年輕人不跳出選，那就應該推出一個好的人選，盡力輔選，讓藍營的年輕候選人能夠站上檯面，而不是在臉書的小社團天天罵來罵去，「這樣是幫不了藍軍的」。

陳孝威坦言，藍綠的惡鬥，雖然會讓年輕族群出來投票，但對於這次選舉則會非常失望，而他知道這些投票的動機是來自對總統蔡英文的仇恨，而不是為了希望國家好而投票，這就是目前年輕族群失望的問題點。

而針對台北市長選舉所帶來的影響，陳孝威分析，藍營目前最需要的是一位超級明星，並且能吸引到年輕選票，才有辦法正面打贏台北市長柯文哲，但目前檯面上的藍營人選，沒有一位有這樣的特質，自然也就無法形成柯文哲先前的「母雞帶小雞」帶領議員候選人邁向勝選。

不過陳孝威認為，市長人選強勢與否不會是他們這場仗的關鍵因素，最重要的還是要凸顯自己的獨特性與努力，做出市場區隔，才能獲得最後的勝利，但不管輸贏，都要幫國民黨出一口氣，讓大家知道國民黨還是有年輕人存在，而且願意站出來打這場仗。

關鍵字陳孝威市議員國民黨青年柯文哲
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