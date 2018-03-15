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政治

監院廉政專刊揭露　柯建銘背債高達五千萬元

記者江昱逵／台北報導2018/03/15 10:39
▲監院廉政專刊出爐，民進黨黨團總召柯建銘和妻子僅有5筆不動產，但背負超過五千萬元的債務。（圖／NOWnews資料照）
▲監院廉政專刊出爐，民進黨黨團總召柯建銘和妻子僅有5筆不動產，但背負超過五千萬元的債務。（圖／NOWnews資料照）

監察院最新一期《廉政專刊》14日出爐，公布朝野 40 多名立委的財產申報資料，朝野黨團總召財力相差甚大，國民黨團總召林德福與妻子擁有 29 筆不動產，存款扣除債務仍有 500 多萬元，而民進黨團總召柯建銘與妻子只有 5 筆不動產，卻背負 5000 多萬元債務。

根據申報資料，立法院民進黨團總召柯建銘與妻子，申報 1 筆位於台北市信義區的土地，與 4 筆位於台北市信義區的建物，以及 1 輛兩千多 cc 的賓士汽車，存款 62 萬 6776 元、有價證券 52 萬 2180 元、4 筆保單，同時背負高達 5162 萬 1503 元的債務，多以住宅貸款為主。

而國民黨立法院黨團總召林德福與妻子，申報 19 筆土地均在新北市永和區，還有 10 筆建物也都在新北市永和區，還有 1 輛價值兩百多萬的 LEXUS 汽車、存款 831 萬 1250 元、有價證券 150 萬 8000 元、9 筆保單，債務有 281 萬 2307 元。

另外，本次《廉政專刊》並未登載立法院時代力量黨團總召徐永明的財產申報資列，不過時代力量主席黃國昌和妻子合計申報 15 筆土地、8 筆建物、1 台LEXUS 汽車及 1 台 AUDI 汽車，存款 142 萬 8965 元、4 筆保單，但是因購置不動產及購買保單的債務高達 1317 萬 9769 元；無黨籍立委趙正宇與妻子吳淑惠則有存款 4109 萬 7526 元，以及總價 3687 元的黃金存摺，兩人在桃園市八德區擁有 4 筆土地及 4 筆建物，還擁有一輛 MINI 汽車。

政府官員方面，前總統府祕書長吳釗燮申報土地 3 筆、建物 3 筆、一輛 Nissan InfinitiG35 汽車，現金 33 萬 2530 元，存款 798 萬 7621 元；陸委會前主委張小月則申報土地 3 筆、建物 2 筆，存款有 793 萬 3581 元，基金等有價證券 269 萬 6849 元；另有債權 4105 萬多元，為親友買房的一般借款，債務有 1980 萬多元，主要是親友借貸。

縣市首長方面，新北市長朱立倫的最新財產申報，存款為 2745 萬 7661 元，有價證券 4442 萬 5026 元，朱立倫和妻子高婉倩各申報一只手錶，分別為 30 萬與 60 萬元；另外，12 筆土地、3 筆建物和總價 272 萬餘元股票全數信託。與上一期財產申報相比，朱立倫存款減少 2000 多萬元，有價證券減少 1600 多萬元。

 

關鍵字監察院廉政專刊柯建銘申報朱立倫林德福
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