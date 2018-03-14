台北電影獎評審團主席曝光　婁燁開心再來台

2018「第20屆台北電影節」，即將在6月28日至7月14日展開，備受矚目的雙競賽今（14）日公布評審團主席名單，台北電影獎評審團主席由中國導演婁燁擔任，而國際新導演競賽評審團主席則由「台灣新電影保母」剪接師廖慶松擔任。

婁燁以《頤和園》、《春風沉醉的夜晚》、《浮城謎事》、《推拿》等電影，受到世界各大影展與觀眾的喜愛及肯定，更被視為中國第六代導演的代表人物。他與台北電影節也結緣甚早，2007年曾擔任台北電影節國際青年導演競賽的評審，2014年也帶著《推拿》來到台北電影節放映。