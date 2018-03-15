臺灣國際遊艇展今開展　高雄開拓觀光旅遊搶商機

高雄市政府觀光局於15日起一連四天，與高雄市旅行商業同業公會、南台灣觀光產業聯盟、高雄捷運公司合作，於第三屆「台灣國際遊艇展」展售高屏澎好玩卡套票及發送旅遊文宣，期待將國際會展的商機人潮延伸到會展交易會之外，開拓會展觀光市場，帶領更多的外地人體驗高雄魅力，創造會展旅遊最大商機。多次國際會展在高雄展覽館舉辦，以及亞洲新灣區各大主要建設陸續落成的觀光集客效應，可見高雄已具備辦理國際大型會展的軟硬體設備，和接待大批來自世界各國參展賣家與買主的能力。

高雄展覽館在103年啟用以來，嶄新的外觀和優質的商展空間，吸引越來越多大型國際會展在高雄舉辦，帶來巨大的人潮和潛在商機。觀光局局長曾姿雯表示，3月15日至18日在高雄展覽館由經濟部國際貿易局及高雄市政府主辦、中華民國對外貿易發展協會執行的第三屆「台灣國際遊艇展」，7大展區共使用1,000個攤位，加上2處遊艇水上泊位，展出面積達29,264平方公尺。