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NOW球星／最艱難的考驗　戴維斯的巨星之路

文／黃建霖2018/03/15 08:00
▲Anthony Davis（圖／美聯社／達志影像）
▲Anthony Davis（圖／美聯社／達志影像）

儘管當家中鋒DeMarcus Cousins因傷缺陣，為鵜鶘本季蒙上了一層陰影，但這似乎反倒成為了Anthony Davis(戴維斯)破繭而出的關鍵，在他摧枯拉朽、燃燒自我的情況下，鵜鶘近期拉出一波10連勝，也成功站上了西區第5的位置。

在球隊連勝的這一段時間，Davis場均能攻下35.6分、並拉下13.6顆籃板，而且在守備端也有3次阻攻和2.9次抄截的成績，攻守方面都做到了成為球隊的支柱。

從出道以來Davis就被拿來和Kevin Garnett、Tim Duncan等傳奇大前鋒來比較，而他也的確在生涯第2季開始就穩定的繳出「20+10」的豪華成績單。

不過外界仍有不少人質疑他雖然能刷出高數據，但是卻無法帶領球隊贏球，生涯前5季僅有1季勝場超過40勝；而在14-15年賽季他們雖然打進季後賽,但卻遭到勇士隊給橫掃出局。

去年交易大限前，國王將不得志的Cousins交易到鵜鶘，他們也組成令人畏懼的「雙塔」組合。然而在這之後他們並沒能打出外界期待的統治力，賽季之初表現也起起伏伏，直到Jrue Holiday在12月打出明星後衛的水準，他們才慢慢找回競爭力。

不過在Cousins因為左腿阿基里斯腱受傷，而確定整季報銷後，Davis似乎也意識到自己應該要扛起整支球隊，在這一段時間他打出讓人難以置信的表現，帶領大家都不看好的鵜鶘，回到競爭行列，還率隊寫下了隊史最佳的10連勝。

雖然之後因為腳踝受傷而休戰，鵜鶘也因此嘗到了2連敗，但在14日對上黃蜂的比賽，他面對「魔獸」Dwight Howard的挑戰，繳出31分、14籃板的成績，也幫助球隊帶走勝利。

而他在二月初開始到現在的表現，已經逐漸證明他是一個出色的領袖喔。

Davis目前生涯場均可以得到23.2分、10.3籃板，在此之前聯盟僅有5名球員能辦到，他們分別是Wilt Chamberlain、Kareem Abdul-Jabbar、Elgin Baylor、Bob Pettit、Shaquille O'Neal，而他們有一個共同身分：名人堂成員。

不會有人懷疑這一位24歲明星前鋒的實力，但若他要成為和Duncan和Garnett等人並稱的偉大球員，那他必須向外界證明他是能帶隊贏球的。

而現在或許就是他的機會，如果他能將球隊帶進到季後賽，並且試圖突破首輪的考驗，那麼這些批評和質疑也就會隨之煙消雲散。在例行賽最後的15場比賽，我們或許有機會看到他為自己正名。


▲Anthony Davis（圖／美聯社／達志影像）

 

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