輕判性騷擾法官　恐龍法官依然如故

尤美女接受《NOWnews今日新聞》訪問時表示，職務法庭改判陳鴻斌罰一年俸，理由是原來的8件錯誤行為，經重新認定後只剩下3件，依據比例原則，因此不須剝奪陳鴻斌的法官身分，輕判罰一年俸。但職務法庭忽略女助理是陳鴻斌的直屬助理，雙方具備權力不對等關係，陳握有是否續聘女助理的權限，利用續聘前的一個月，開始約她出門、送相機示好，甚至在續聘日前一天，晚上9點約她去山上，女助理擔心有危險，改約到比較熟悉的政大校園，仍被陳牽手、硬吻，但都被助理拒絕。從這裡可以看到，陳不斷利用他的職權得寸進尺，明顯構成職場上交換式的性騷擾。

「將近20年，司法體系還是存在恐龍法官！」前北高行法官陳鴻斌被控騷擾女助理，職務法庭再審時改判不需免除法官職務，只需罰薪一年，受命法官陳志祥還在節目上「捍衛」自己的判決理由，讓長期關注女權的民進黨立委尤美女14日遺憾的說，職務法庭的法官根本沒有性別意識，還完全曲解性騷擾的定義。

尤美女指出，職務法庭認為陳鴻斌不是想性騷擾女助理，而是想發展婚外情未遂，荒謬點在於民國88年修改刑法時，把所有的性侵犯從「妨害風化罪章」拿出來，另外訂一個「妨害性自主罪章」，強調每個人性的自主權，只要利用強暴、脅迫，或違反自由意願而為的，都構成強制性交、強制猥褻，或性騷擾等罪，是不是性騷擾，是以被害人的意願為主，不是加害人的意願為主，而職務法庭雖然給予被害人出席的機會，卻沒給予說明陳述意見的機會，完全聽被告的一面之詞，認定被告是追求婚外情未遂，這完全是曲解性騷擾的定義。

此外，當時這個案子監察院已經調查的非常清楚，因此彈劾陳鴻斌，不過彈劾後只有司法院才有權懲處他，因此才把案子送到司法院的職務法庭，所以職務法庭在調查時，應該要以監察院調查的事實為基礎，不是把監察院調查的事實完全推翻掉。而且職務法庭組成的5位法官中，只有一名是女性，這位女法官在判決出來後，也辭職抗議，因此這個案子牽涉到三個問題，一是職務法庭的定位問題，二是職務法庭沒有外部委員，三是職務法庭的組成性別比例不對。

尤美女強調，依據「性騷擾防治法」，性騷擾委員會的女性委員比例必須超過一半；「性別平等教育法」也規定，性別平等委員會女性要超過一半的比例，所以在處理這樣跟性別和性騷擾有關的案件，職務法庭的女性比例，最少也不得低於三分之一，結果竟然是一位女性力抗四名男性，難怪她最後說「沒辦法說服其他法官」，憤而離去。

尤美女表示，陳志祥在媒體上「捍衛」判決的陳述，更曝露他的性別盲，完全沒有性別概念，雖然認同他「不用特別去迎合輿論」的說法，但法官不能性別盲，不能欠缺性別意識，曲解「性騷擾防治罪」、「性別工作平等法」的規定，還完全不自省，認為是社會輿論在過度批評。

尤美女說，「性騷擾防治法」、「性侵害犯罪防治法」、「性別平等教育法」通過至今都已經一、二十年了，「這二十年法官的性平教育上到那去了？」所以要全面檢討司法體性，好好培養性別概念、性別意識，也要釐清職務法庭的定位，它的組成應該要有外部委員的加入，也要注重組成的性別比例，「尤其在審理跟性別有關的案件時，更是如此」。她說，「性騷擾防治法」等法案的催生，都伴隨著痛苦的記憶，但20年過去了，恐龍法官還是存在，且依然如故，所以司法院應該盡速提升法官的性別意識。

