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米其林指南夯什麼？　專家解析：從頭到尾就是行銷手法

記者彭夢竺／台北報導2018/03/15 07:30
▲君品酒店頤宮中餐廳 獲得台北米其林指南三星餐廳。（圖／記者林柏年攝 , 2018.3.14）
▲君品酒店頤宮中餐廳 獲得台北米其林指南三星餐廳。（圖／記者林柏年攝 , 2018.3.14）

話題一直很熱的首屆台北米其林指南14日終於出爐，共有20家餐廳摘星，不僅吸引大批媒體到場採訪，網路上討論聲浪也很熱烈，到底米其林在夯什麼？摘下星星又能夠為餐廳帶來什麼樣的效益？懋雲科技資深行銷經理楊博喻解析：「從頭到尾就是行銷手法！」

法國米其林集團選在白色情人節3月14日，正式揭曉首屆台北米其林指南的精選名單，總計有110家餐廳上榜，囊括33種不同的料理風格，而110家餐廳中，總共20家餐廳摘星，粵式料理餐廳頤宮榮獲三星的榮耀，摘下二星的餐廳有2家，分別是祥雲龍吟和請客樓，獲選為米其林一星的餐廳有17家，種類涵蓋了歐式時尚、日式、燒烤、杭州菜等料理。

到底米其林在夯些什麼？又為什麼那麼多餐廳視摘星為榮耀？楊博喻認為，米其林星級餐廳評鑑的起因，原本就是一種附加價值的行銷手法。他解釋道：「大家都不陌生，米其林的本業是輪胎業，當初為了希望在車輛必需品『輪胎』產生附加價值，進而讓更多駕駛能夠因為美食的誘因，願意驅車前往，所產生的一種行銷策略。」

楊博喻表示，在這樣的前因之下，米其林指南演變至今，超乎當初的設計想像，因此獨立出來成為一個專為美食評鑑的機構與機制，換成現在行銷角度而言，就是現代網路行動世代常提的「內容行銷」，只是內容是否迎合消費者的肯定與認同？年輕世代對於榜單上的名店是否有感？都值得後續觀察。

他點出癥結點，在這個網路資訊日趨發達與透明的年代，運用神祕客的品嘗機制，並藉此定義其水準，對於年輕一代而言，似乎還不如更多同溫層的實際體驗，更能獲得認同，就像是部落客的實際體驗分享、Google上的店家星級評分，或是社群網站上的口耳相傳與推薦，反而更令人的期待。

不過，楊博喻也提到，台灣可以從米其林指南看到內容的重要性與操作細節。他試著拆解米其林有趣的行銷操作手法，首先是「神祕客的培訓評審機制」，不僅具有「專業性」，還創造出難以捉摸的心態，讓店家謹慎應對；再來是「簡單易懂的評審符號」，使其具有「易辨性」，讓消費者可以快速理解差異；最後是「塑造專業嚴謹權威」的「稀有性」，不輕易快速評鑑，必須透過多次品嘗後的才有結果，並透過年度發表來維持權威性。

楊博喻說，不難發現米其林都是在人性上著墨的行銷點，才能在全球快速傳遞與蔓延，甚至被譽為「餐飲界的奧斯卡」，成為餐飲業、美食饕客的朝聖指南。

關鍵字米其林法國米其林集團台北米其林指南行銷摘星
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