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仿效米其林自創指標性評鑑？　學者：台灣絕對有機會

記者彭夢竺／台北報導2018/03/15 10:30
▲來自法國米其林集團選在白色情人節3月14日，公布首屆台北米其林指南，共有20家餐廳摘星。（圖／台灣米其林提供）
▲來自法國米其林集團選在白色情人節3月14日，公布首屆台北米其林指南，共有20家餐廳摘星。（圖／台灣米其林提供）

來自法國米其林集團選在白色情人節3月14日，公布首屆台北米其林指南，共有20家餐廳摘星，不僅吸引大批媒體到場採訪，網路上討論聲浪也很熱烈。對此，醒吾科技大學資訊管理系數位行銷講師楊博喻認為，台灣絕對可以有機會仿效米其林的評鑑機制，只要整合琳瑯滿目卻又曇花一現的各種評鑑活動、建立完善的評審機制，並參考米其林的特性與方式，相信台灣有機會創造出華人美食評鑑領先品牌。

首屆台北米其林指南正式揭曉，精選名單總計有110家餐廳上榜，囊括33種不同的料理風格，而110家餐廳中，總共20家餐廳摘星，粵式料理餐廳頤宮榮獲三星的榮耀，摘下二星的餐廳有2家，分別是祥雲龍吟和喜來登請客樓，獲選為米其林一星的餐廳有17家，種類涵蓋了歐式時尚、日式、燒烤、杭州菜等料理。

米其林指南這本刊物每年都會精挑細選出最佳的餐廳和酒店，範圍遍布全球31個國家及地區，因為擁有嚴格的評鑑制度，加上深厚的餐飲酒店業知識，能夠提供獨一無二的專業資訊給，充分展現真正優質的服務，讓上榜、摘星的餐廳不僅提升知名度與媒體曝光量，更吸引無數遊客前往朝聖。

其實，這樣的機制，台灣也可以。楊博喻指出，台灣有許多類似的活動與機制，像是牛肉麵節、伴手禮評鑑等，但是為什麼得名的店家，除非本來就是名店，卻不像米其林摘星的餐廳這般令人瘋狂呢？

他認為問題出在「台灣的許多評鑑活動常曇花一現，甚至許多活動辦了一兩屆就消失了」楊博喻說，這類的評比到處都有，分散太多的美食評鑑活動，使得重疊性與雷同度都太高、太多的情形下，往往讓消費者混淆到底誰的評鑑是可被信賴的，長久下來不僅消費者不重視，對有得獎的店家與餐廳而言，也無法長期累積專業度與信賴感，最終失去報名參賽的意義。

楊博喻表示，台灣絕對可以仿效米其林的評鑑機制，甚至有機會創造出華人美食評鑑領先品牌，只要結合米其林的特性、屏除目前台灣常見的缺陷與不足，加上運用網路社群力量的結合，不僅可以掌握店家與民眾的好奇心外，更增加了多元參與度，相信只要長期執行下來，一定可以累積成為另一個米其林美食指標，讓台灣在美食的領域裡能更加閃耀。

關鍵字台北米其林指南米其林指南摘星評鑑
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