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巷仔內》邱明玉／性騷擾新名詞「婚外情未遂」

記者邱明玉 / 台北報導2018/03/15 08:00
▲前台北高等行政法院法官陳鴻斌被控騷擾女助理，因「深具悔意」改輕判，民間司改會 12 日於監察院大門口遞陳情書，要求監察院提再審。（圖／記者江昱逵攝，2018.3.12）
▲前台北高等行政法院法官陳鴻斌被控騷擾女助理，因「深具悔意」改輕判，民間司改會 12 日於監察院大門口遞陳情書，要求監察院提再審。（圖／記者江昱逵攝，2018.3.12）

前台北高等行政法院法官陳鴻斌性騷擾助理案，經監委王美玉、方萬富調查後，在2015年提起彈劾成功，陳鴻斌也遭職務法庭判決「免除法官職務」，但陳提再審後，職務法庭在「8日婦女節」當天改判不需免除法官職務，改判罰薪1年新台幣200多萬元，引發各界譁然。

這個在婦女節的改判，無疑是重打女權一擊，職務法庭五名受命法官之一的謝靜慧受訪時說，自己無法說服其他人，因而辭去職務法庭法官職務，連法官自己都看不下去，更讓這個案子整個炸開來。

特別的是，如果這個案子的其他法官保持緘默，加上台灣人善忘的個性，還有明日新聞壓過今日新聞的特質，也許就像其他司法案件一樣，罵個一兩天就被大家淡忘，偏偏本案另一位受命法官陳志祥，執著為自己的判決辯護，上遍各大媒體接受挑戰，這個勇於面對社會批評的態度，確實該給予掌聲。

在陳志祥的辯護下，再加上陳志祥本身在司法界的正面評價，這幾天確實洗了不少風向，他強調，陳鴻斌是「試圖發展婚外情」，但並未成功，情節也沒嚴重到必須剝奪法官身分。「如果要迎合社會輿論的話，就維持原判決，我也不用勞累寫判決書。」還說「法官可貴之處，就是不用迎合輿論，要迎合的話，就不必設法官，輿論審判就好了嘛！」

陳志祥這些聽似義正嚴詞的話，確實讓不少人改觀，甚至筆者周遭不少女性同仁，轉而認為這個女助理恐怕自己也有問題，明知陳鴻斌有性騷擾之實，卻還願意跟他出去，在河堤牽手散步，但這種觀點似乎都忽略了陳鴻斌恐「利用職權」，讓女助理心生畏懼所做的迎合動作。

就種種資料顯示，陳鴻斌在專屬辦公室裡，要求女助理「給他一個hug（擁抱）」，女助理坦白說，「因為他是老板，所以不敢拒絕」，此外，在女助理續聘考核的前一天，陳鴻斌更「明示」女助理說，「若我支持你，續聘案ok」，而當晚陳鴻斌就約女助理去河堤散步，衍生出強吻舉動，這些種種利用職權的證據，陳志祥還能大喇喇的辯護說「沒有利用職權性騷擾嗎？」

再者，本案受命法官以陳鴻斌後來幫女助理介紹男友，認為他「懸疑勒馬、深具悔意」，這種在任何人看來，就是極欲控制女方的作為，到底從哪看出來有「深具悔意？」更不用說陳鴻斌後來還發簡訊威嚇女助理「不得接受已婚男子的邀約」，而這些作為受命法官似乎也都視而不見。

其實整個案件，最讓人詬病的，就是受命法官並沒有傳喚女助理，陳志祥的理由是說，像這種性侵或性騷擾案件，以不傳喚被害人為原則，避免二度傷害，問題是，這個案件疑點這麼多，受命法官皆以陳鴻斌和同事的說法作為心證，主觀認為「陳鴻斌可能是要試圖發展婚外情，但並未成功」，忽略女助理可能畏懼上司職權的委屈，職務法庭從頭到尾沒有傳喚被害人，光評這點就無法讓大眾信服。

值得注意的是，本案創造了「婚外情未遂」這個新名詞和判例，以後凡是性騷擾案件，辯護律師恐怕就能以「婚外情未遂」為由，為被告減刑或脫罪，外界也質疑，這個案子的改判，難道是要鼓勵法官性騷擾，還是有官官相護的情形發生，當然不用說，更重重打擊蔡政府司法改革的威信。

 

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輕判性騷擾法官　恐龍法官依然如故唐湘龍》太陽花的紀念日？忌日？

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