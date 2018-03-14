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中央社

不滿槍枝暴力 全美年輕學生罷課抗議

中央社2018/03/15 00:19
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社華盛頓14日綜合外電報導）美國佛羅里達州中學槍擊案發生至今屆滿一個月，全美成千上萬學生今天上午展開「走出教室」活動，紀念槍擊案罹難者，並要求當局採取行動遏止槍枝暴力。

來自首都華盛頓地區的數百名學生齊聚在白宮外頭，高呼「再也不要！」和「夠了就是夠了！」等口號，高舉的標語牌寫著「保護人民而非槍枝」。

上午10時（格林威治時間14時），眾多城市的學生舉行默哀，追悼2月14日情人節當天在佛州派克蘭（Parkland）道格拉斯中學（Marjory Stoneman DouglasHigh School）槍擊案遇害的14名學生和3名教職員。

這項「全國走出教室」（National SchoolWalkout）活動，原本打算持續17分鐘，每分鐘代表一位罹難者。但美國東岸諸多學校的眾多學生，決定乾脆不去上課，改成上街抗議。

主辦單位在官網中說：「學生和教職員有權在安全的環境中學習或教學，免於在教室或返家途中遭射殺的恐懼。」

「我們的校園不安全。我們的城鎮不安全。國會必須採取實際行動，保障我們的安全，通過聯邦槍枝改革立法，解決槍枝暴力的公共衛生危機。」（譯者：劉學源/核稿：林治平）1070314

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