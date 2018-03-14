美股盤後─中美貿易戰升溫 道指挫逾200點 波音領

因為川普總統宣布其行政團隊將設法透過關稅，削減對中國的貿易赤字 1000 億美元，市場對中美貿易戰的擔憂加劇，S&P 500 與道指連續第三日收低，道指跌逾 200 點，其中波音領跌，波音已連續三日收低，將創兩年來最大單週跌幅。

費城半導體指數收高 0.04 點或 0% 至 1423.50。

原物料和工業股均日今日最大輸家，因為他們對貿易問題的曝險最大。波音下跌 2.6%，紐約時報報導，波音可能是中國對美國貿易報復的主要目標。

市場動力

二月 PPT 指數顯示，躉售通膨上升 0.2%，高於先前分析師預期的 0.1% 升幅，但較一月份 0.4% 幅下降。

美國二月零售銷售下降 0.1%，連續第三個月下降，但倘若排除汽車和天然氣，銷售成長 0.3%。

該數據有助於舒緩市場對通膨上升的擔憂，因為市場擔心通膨過熱可能加速 Fed 的升息腳步，拖累股市。

在白宮重大人事異動後，交易者持續關注白宮的狀況。川普甫撤換國務卿提勒森 (Rex Tillerson) 轉由中情局局長 Mike Pompeo 擔任。同時，CNBC 評論員 Lawrence Kudlow 已正式獲提名為國家經濟會議 (NEC) 主席，接替科恩的空缺。Kudlow 支持川普的稅改，但反對關稅。

最近交易的大主題一直是貿易保護主義和關稅，投資者正觀望新上任者將會支持還是反對這類政策。

分析師看法

Wunderlich Securities 首席市場分析師 Art Hogan 表示，「市場已經擔心政策錯誤和貿易保護主義，再加上白宮的不確定性，恐懼就加劇了。新人選會不會更偏向保護主義？現在經濟和企業獲利很紮實，但我們會不會做出錯誤的貿易或政策，導致拖緩獲利，或者導向衰退，讓市場整個轉向？」

Hogan 也認為，零售銷售數據有點令人失望，但如果排除汽車和天然氣的話，大致符合預期。「分開來說，PPI 有一點熱，但如果拿掉食物和能源的話，是符合預期。最終來說，這些數據沒有顯示經濟出現放緩，不會觸發對通膨的恐懼。」

Tower Bridge Advisors 總裁 Maris Ogg 表示，市場走跌不全因為對貿易戰的恐懼，也是因為後續沒有正面的消息。「最新經濟數據一直有一點軟，Fed 會議就快來了，Fed 有新的領導者，這帶來一些不確定性，不管是聲明的措辭還是記者會。」

「川普可能會立法實現他要的一切，尤其是昨天在賓州的選舉後，最終我們預期的企業獲利會相較艱困，這會挫傷投資者的胃口，這些都意味著，在股市估值提高的情況下，越來越難推動買家入場。」

10 年期公債殖利率下降至 2.817%，創自三月初以來最低水位。