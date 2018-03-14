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能源盤後─原油庫存大增但汽油庫存大減 原油小漲

鉅亨網2018/03/15 06:09
鉅亨網 / NOWnews
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週三交易，原油期貨價格小漲，汽油期貨價格因美國庫存大減的背景下上漲，抵銷稍早因原油庫存增加高於預期的壓力。

4 月 WTI 原油上升 25 美分或 0.4%，收每桶 60.96 美元，盤中一度超過 62 美元，但因川普開除提勒森，引起伊朗核協風險而未能守住漲勢。

5 月 Brent 原油上升 25 美分或 0.4%，收每桶 64.89 美元。

美國能源資訊署 (EIA) 週三公布，3 月 9 日止的一週，原油庫存增加 500 萬桶，根據 S&P Global Platts 的調查，這數據幾乎是分析師先前估計的 2 倍。API 週二報告是增加近 120 萬桶。

然而，EIA 報告顯示，汽油庫存在該週減少 630 萬桶，蒸餾油庫存減少 440 萬桶，分析師先前估計這兩者分別減少 50 萬桶和 160 萬桶。

WTRG Economics, 能源經濟學家 James Williams 表示，「產品庫存的下降非常顯著，煉油廠利用率提高了 2％至 90％，在報告公布後，汽油和蒸餾油的上行壓力可能大於原油庫存悲觀的數據。」

其他交易

4 月汽油上漲 2% 至每加侖 1.924 美元; 4 月熱燃油上漲 0.7% 至每加侖 1.887 美元。同時，OPEC 週三發佈月報，二月份原油產量減少每日 77000 桶，達每日平均 3219 萬桶。

該報告指出，自 2017 年 12 月至 2018 年 12 月，美國今年原油產量預計成長 52 萬桶 / 日，但年平均成長預計達 104 萬桶 / 日，大致來自頁岩油。

EIA 週三報告指出，上週美國原油產量小增 1.2 萬桶至 1038.1 萬桶 / 日。

Long Leaf Trading Group 資深客戶經理 Scott Gecas 表示，「除非美國減產，否則油價仍會在 50 美元的中間區段。」

IEA 和 EIA 近來都上修對美國產量的預期。

4 月天然氣下跌 5.5 美分或 2% 至每 Btu 2.731 美元，根據 S&P Global Platts 調查，分析師估計上週產量下降 1000 億立方英呎。EIA 周四將公布庫存報告。

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