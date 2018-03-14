中美緊張關係升溫 中投出清黑石股份 退出長達11年

香港《明報》報導，中投在 2007 年 5 月黑石首次公開募股 (IPO) 前，宣布斥 30 億美元購入黑石約 1.01 億股無投票權股份，相當於黑石股份的 9.9%。此金融危機前的交易備受讚許，被視為中國恢復與美國貿易平衡的努力。過去 5 年，中投逐漸減持這些持股，但在中美關係轉差之際，去年減持的幅度最大。

中美緊張關係升溫之際，中國主權財富基金中國投資有限責任公司 (CIC) 出清所持的黑石集團 (Blackstone)(BX-US) 股份，結束在該美國私募基金巨擘長達 11 年的持股。

根據黑石 3 月提交的申報文件，截至 2 月 22 日，中投為投資黑石而設立的北京萬德福投資不再持有黑石任何股份。約 1 年前，北京萬德福還持有黑石 5450 萬股。

中投未透露賣股原因，但白宮將中國的出口和貿易政策，列為對美國經濟的威脅。黑石行政總裁蘇世民是川普的捐款人，並充當其非正式經濟顧問，但他常強調中美關係的重要性。

黑石發電郵稱，黑石非常重視與中投的合作關係，並感謝中投長期對黑石的成功投資；黑石作為中投主要資產管理人之一，將繼續深化這重要關係。

中投在 11 年前以每單位 29.605 美元購入黑石股份，較黑石的 31 美元 IPO 發行價有一定折讓。但之後金融海嘯爆發，黑石的股價直至 2014 年才重返 IPO 發行價。黑石周二收報 34.26 美元，自上市以來累計派發每股 15.56 美元股息。

黑石也一直向中國買家出售資產，從中獲取回報。黑石在 2015 年以 19.5 億美元，向安邦保險出售紐約華爾道夫酒店，創當時美國酒店的最高售價。黑石 2016 年又向安邦出售一些豪華酒店資產，從中獲利約 5 億美元。

同年，黑石集團還以 65 億美元向中國企業集團海航集團 (HNA) 出售了希爾頓酒店集團 25% 的股份。海航集團目前正在出售這筆投資，以便償付債務。2017 年，黑石又以 138 億美元向中投出售歐洲倉儲公司 Logicor。

香港《文匯報》援引路透社報導，截至去年底，中投還有持有黑石約 4.5% 的股權。

中投公司成立於 2007 年，該公司被很多人視為中國施展全球抱負的載體。中投公司迫切希望投資美國的高科技製造、高速公路、鐵路和其他項目，以實現穩定的長期回報，並收購幫助升級中國工業基礎的關鍵技術。

中國禁聞網指出，中投投資黑石集團曾是 2008 年金融危機前中國最受關注的投資之一，許多觀察人士認為，這筆投資是中國從積極進取的新興市場經濟向真正的全球巨頭轉變的分水嶺，此後中國與華爾街和歐洲的關係變得更加密切。而出清黑石集團股份標誌著該投資策略發生逆轉。