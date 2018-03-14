紐約匯市─美元守住溫和漲幅 德拉吉擔憂通膨 歐元受

美元兌日圓下跌，自週二的 106.58 日圓下降至 106.23 日䜙。

英鎊兌美元上漲，自週二的 1.3962 美元小升至 1.3968 美元。

歐元兌美元下跌，自週二的 1.2392 美元下降至 1.2374 美元。

週三交易，美元兌多數貨幣溫和上漲，逆轉稍早因經濟數據出現的短暫跌幅。同時，歐元下跌，因歐洲央行總裁德拉吉（Mario Draghi）表達對歐元區通膨受壓抑的擔憂。

美元兌加元下跌，自週二的 1.2966 加元下降至 1.2947 加元。

受到中國正面的經濟數據提振，澳元兌多數貨幣上漲，澳元兌美元自週二的 0.786 美元上升至 0.7883 美元。

市場動力

經濟數據顯示，二月份零售銷售連續第三個月萎縮，美元陷入負面領域，但隨後又收復跌幅，重返溫和上漲，因通膨報告大致符合預期。

貿易方面，路透社週二報導，在川普上週宣布對鋼鐵和鋁增加關稅後，美國對中國商品可能再課徵 600 億美元關稅。

德國總理梅克爾 (Angela Merkel) 表示，她不確定歐洲是否能夠與美國談成排除徵收金屬關稅的協議。

近日白宮人事異動頻頻，自上周柯恩離開後，昨日國務卿又遭撤換，投資者目前也密切關心是否有更新的人事異動，擔心白宮可能會撤換對市場執行有利政策的人選。

歐元今日交易多數時間走跌，係因德拉吉表示，他需要看到「通膨持續往接近但低於 2% 目標的路上調整」才會暫停資產收購計畫。他的評論意味著，ECB 在可預見的未來將不可能升息。

分析師看法

HiFX 的公司交易商 Viash Sreemuntoo 表示，「華盛頓再次成為動蕩的中心，在國務卿提勒森走人之後，市場也因而嚇得發抖。」

外匯策略部門總監 Boris Schlossberg 表示，「雖然德拉吉指出通膨正在對的軌道上，但不確定性仍存在， 雖然 ECB 官員不考慮任何干預措施，但軟約束的形式顯然企圖放緩歐元升值，且維持歐元在低於 1.25 美元的水準下。」

「在所有方法下，歐元應該會走跌，因為美國和歐洲間的利差持續擴大，但白宮的混亂、通膨數據壓抑，以及今年迄今低於預期的成長，這已經令人懷疑美 Fed 是否能持續鷹派言論。」

經濟數據

二月零售銷售持續第三個月下降，降幅 0.1%，較 MarketWatch 共識預期上升 0.4% 的結果大不同。不含汽車，零售銷售成長 0.2%，也低於 0.4% 的預期。

衡量躉售通膨的 PPI 指數同月上升 0.2%，優於先前估計的 0.1% 升幅。

一月企業庫存成長 0.6%，大致符合預期。