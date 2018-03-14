好過「飲」！賓仕每手賺11920元 夠喝627杯天

香港《文匯報》報導，賓仕國際昨開方報 2.75 元，股價不斷上衝，最高報 4.05 元，最低報 2.65 元，全日收報 3.98 元，較招股價 1 元高 2.98 元或 298%，抽中的散戶一手勁賺 11920 元，相當可飲品牌旗下 627 杯金香奶茶 (19 元一杯)。全日成交量達 3.69 億股，成交金額 11.41 億元。

昨 (14) 日掛牌的 2 檔新股表現亮麗，當中大熱的「天仁茗茶」經營商賓仕國際 (1705-HK) 股價更一度上漲 305%，終場收盤每手賺 11920 元 (港元，下同)，成為逾 10 年最賺錢的新股之一；而亞洲實業 (1737-HK) 則每手賺 500 元。

賓仕國際股價 (圖：新浪財經)

賓仕國際主席兼行政總裁陳錦泉昨於上市儀式後表示，天仁茗茶今年打算最少增設 8 家分店，而選址應在鐵路沿線及市區，不過目前處於快將簽約的階段，不能透露具體情況。而對於未來售價加幅等問題，他表示，調整售價能幫助利潤，不過需要取得平衡，強調加價幅度溫和，會按通膨需要調整。

另外，由於分銷予零售商的年期較長，加上近年一直開零售店，因此需要一定投資，故從事相類似的行業均有負債比率較高的特點。不過，陳錦泉認為，零售業務的增長較快，料未來會與分銷業務雙軌並行。

而同日上市的亞洲實業昨開盤報 0.52 元，最高報 0.6 元，最低報 0.49 元，全日收市報 0.53 元，較招股價 0.48 元高 0.05 元或 10.417%。全日成交量達 4.1 億股，成交金額 2.23 億元。

亞洲實業股價 (圖：新浪財經)

亞洲實業主席羅國樑昨日表示，公司於行業扎根 16 年，而過去數年有積極開拓新客戶群，尤其是在空運地勤服務業務上，故對公司前景充滿信心。他續指，公司計劃將集資所得的 39.2% 在屯門設立新倉庫，將於在 2019 年投入服務，將較原有倉庫空間大 40% 至 50%。

其他新股方面，曾於去年 9 月申請上市、不過未能成功的綜合 B2B 咖啡及紅茶餐飲策劃服務供應商捷榮再度申請上市，而其聯席保薦人為中銀國際及上銀國際。據初步招股文件披露，至去年底止，集團純利為 4837.4 萬元，按年跌 26.4%。公司解釋，純利下跌是因去年錄得顧問及專業費用，及年內其他收入及收益減少所致。

國內大型教育企業中國新華教育 (2779-HK) 昨日起招股，綜合市場統計，5 間經紀行於首日為其借出 1.26 億元孖展 (融資) 額，相較其 1.5 億元的公開發售最高集資額仍未足額。國際配售方面，市場消息指，已錄得超額認購。國際配售最多售資 13.3 億元。

大盤方面，美國國務卿被免職，市場觀望美國政局發展，以及憂慮中美貿易磨擦升溫，市場投資氣氛審慎，港股昨日低開後一度跌逾 459 點，當中金融股成拖低大市主力。但其後美股期貨止跌回升，港股尾市跌幅亦顯著收窄，50 日線失而復得，恒指收報 31435 點，跌 166 點，成交縮減至 1036 億元。國指收報 12684 點，跌 62 點。

恒指走勢

證券分析師劉兆祥指出，港股早前連升 4 日，累升逾 1400 點，加上成交量未跟進，故投資者借貿易戰憂慮再升溫而推低港股是意料之內。他指出，雖然港股近日升市，但「北水」資金流入卻減少了，反映大市升勢乏真正支持。