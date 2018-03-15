MLB／熱情招募馬查多　賈吉：你穿條紋會很好看

在大聯盟15日的熱身賽，洋基在客場出戰金鶯，而這也讓兩隊的選手有了交流的機會。而去年洋基的超級新人「法官」 Aaron Judge(賈吉)，也藉此機會來招募金鶯當家強打Manny Machado(馬查多)，後者將在本季結束後成為自由球員。

Judge在接受《紐約郵報》記者Mike Mazzeo採訪時表示，「如果他願意加入這支球隊(洋基)，那麼我們就有機會能一起幹一些特別的事。我跟他說：『你穿條紋會很好看』。而他只是笑著，並沒有說太多。」

兩人在之後也繼續聊了不少，包括休賽季是如何度過的等話題，「他(Machado)告訴我：『你穿條紋球衣也很好看。』Judge如此說道。