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MLB／熱情招募馬查多　賈吉：你穿條紋會很好看

體育中心／綜合報導2018/03/15 08:51
▲洋基Aaron Judge和金鶯Manny Machado熱烈交談。（圖／美聯社／達志影像）
▲洋基Aaron Judge和金鶯Manny Machado熱烈交談。（圖／美聯社／達志影像）

在大聯盟15日的熱身賽，洋基在客場出戰金鶯，而這也讓兩隊的選手有了交流的機會。而去年洋基的超級新人「法官」 Aaron Judge(賈吉)，也藉此機會來招募金鶯當家強打Manny Machado(馬查多)，後者將在本季結束後成為自由球員。

Judge在接受《紐約郵報》記者Mike Mazzeo採訪時表示，「如果他願意加入這支球隊(洋基)，那麼我們就有機會能一起幹一些特別的事。我跟他說：『你穿條紋會很好看』。而他只是笑著，並沒有說太多。」

兩人在之後也繼續聊了不少，包括休賽季是如何度過的等話題，「他(Machado)告訴我：『你穿條紋球衣也很好看。』Judge如此說道。

Judge表示Machado是一個出色的球元，而且已經維持聯盟最好的攻守水準好幾年。並且還認為儘管後者本季移防游擊，但仍舊會成為聯盟最好的游擊手之一，希望他能在今年球季結束後，選擇到他想去的地方。

在去年球季，Judge一鳴驚人的轟出52發全壘打，寫下多項紀錄；而本季洋基也如願以償的找來上季敲出59發全壘打和132分打點的Giancarlo Stanton助陣，兩人將攜手組成聯盟最可怕的3、4棒。

此外洋基打線還有Didi Gregorius、Brandon Drury、Neil Walker以及新星Miguel Andujar等有砲管的好手，如果再加入Machado或是Bryce Harper，那麼史上最可怕的打線之一，可能就要形成了。

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