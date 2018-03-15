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政治

抗議核二重啟　藍委送非核家園神主牌給柯建銘

記者戴祺修／台北報導2018/03/15 09:30
▲國民黨立委把非核家園神主牌送給民進黨立院黨團總召柯建銘。（圖／記者戴祺修攝,2018.03.15）
▲國民黨立委把非核家園神主牌送給民進黨立院黨團總召柯建銘。（圖／記者戴祺修攝,2018.03.15）

立法院教育文化委員會今(15)日進行「核二廠2號機大修後機組再運轉之安全管制」專案報告，國民黨立委一早就聚集到委員會現場抗議，並聚集高喊「沒有道歉、沒有重啟」。

▲國民黨立委抗議核二廠 2 號機重啟，要求沒有道歉、沒有重啟。（圖／記者戴祺修攝,2018.03.15）

國民黨書記長李彥秀在現場表示，核能議題在民進黨手中都被操作成政治議題，拿來跟非核家園綁在一起，所以國民黨團在現場準備了非核家園的神主牌要送給民進黨。

▲國民黨立委抗議核二廠 2 號機重啟，要求沒有道歉、沒有重啟。（圖／記者戴祺修攝,2018.03.15）

立委陳學聖表示，當年民進黨委員審查核能議題時，常採取杯葛報告，甚至撕毀報告書的激烈反對行為，但是今日核二廠 2 號機重啟，當初那些反對的立委包含已經是文化部長的鄭麗君、監察委員田秋堇等人，都應該出來面對，民進黨團更應該先道歉再開會。

由於立法院民進黨團總召柯建銘一早也到會議現場督軍，藍委在抗議一陣之後，就群起包圍柯建銘，並把非核家園的神主牌贈送給柯，並再次高喊沒有道歉、沒有重啟。而柯建銘則只回應「時空環境不一樣了」便離開現場。

藍委的抗議行動在上午九點時就結束，會議已經順利召開。

關鍵字非核家園核二廠能源政策柯建銘重啟核二
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