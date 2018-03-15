美股跌多漲少　台股早盤開漲0.8點後走跌

台北股市今（15）日開盤漲0.8點，加權股價指數以11039.6點開出。各類股部分，早盤電子與金融來到盤下。個股部分，指標股台積電跌0.19%、鴻海跌0.4%、大立光跌多，跌幅3%以上。而早盤量大逆勢上揚的有嘉聯益、亞光、燿華、威盛、精材與業成，漲幅2%到5%，玉晶光更是衝上漲停板。

美國總統川普發表推文表示，中國大陸對美擁有龐大貿易順差，應著手改善，市場擔心這將將成為貿易戰的隱憂，使美股四大指數昨（15）日跌多漲少。其中，道瓊工業指數終場下跌248.91點，跌幅1%，收24758.12點；那斯達克指數下跌14.2點，跌0.19%，收7496.81點；標準普爾500指數下跌15.83點，跌0.57%，收2749.48點；費城半導體指數漲0.19點，收1423.64點。