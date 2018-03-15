通緝犯逃了8年　竟因麻將聲被逮

林姓男子因過失傷害致死案己被通緝8年，日前窩在台中市模範街一處麻將場子時，警方據報太吵前去查緝，當時睡在椅子上休息林姓男子異常緊張，以各種藉口閃躲警方的盤查，警方覺得林男大有問題，堅持清查身分，果然揭穿林男通緝犯的身分，當場將他逮捕歸案。

第一分局民權派出所警員林嵩傑、蔡文顯、林鼎淳日前巡邏時，接獲民眾檢舉西區模範街某民宅妨礙安寧，警方前往該處並處理完畢後，又聽到附近一間民宅打麻將音量太大聲，遂經屋主同意後進屋了解，發現是4人在屋內打麻將喧嘩，另1名林姓男子則躺臥在沙發休息。