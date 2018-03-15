影／竊賊變裝偷彩券　警察埋伏逮林嫌

今年3月10日，桃園市中壢區龍東路上一間彩券行發生一起刮刮樂竊案，昨(14)日，經中壢分局龍興所警員細心埋伏下，順利逮獲一名林姓嫌犯。林嫌對其犯行坦承不諱，全案依一般竊盜、機車竊盜及3項詐欺通緝移送偵辦。

這名林姓竊賊3月10日進入龍東路這家彩券行要求購買每張新台幣2000元刮刮樂，經店員拿出3本刮刮樂（每本3萬元）供其挑選，但因3本僅有1本雙號，該男子即要求店員聯繫老闆要購買2本雙號刮刮樂，林嫌趁店員聯繫過程，將放在桌上的3本刮刮樂竊取後逃逸。彩券行店員隨即向龍興所報案並提供店內監視器畫面協助抓賊。