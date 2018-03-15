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影／竊賊變裝偷彩券　警察埋伏逮林嫌

記者李春台／桃園報導2018/03/15 10:18
林姓竊賊3月10日進入龍東路這家彩券行要求購買每張新台幣2000元刮刮樂，經店員拿出３本刮刮樂（每本３萬元）供其挑選，但因３本僅有１本雙號，該男子即要求店員聯繫老闆要購買２本雙號刮刮樂，林嫌趁店員聯繫過程，將放在桌上的３本刮刮樂竊取後逃逸。

今年3月10日，桃園市中壢區龍東路上一間彩券行發生一起刮刮樂竊案，昨(14)日，經中壢分局龍興所警員細心埋伏下，順利逮獲一名林姓嫌犯。林嫌對其犯行坦承不諱，全案依一般竊盜、機車竊盜及3項詐欺通緝移送偵辦。

這名林姓竊賊3月10日進入龍東路這家彩券行要求購買每張新台幣2000元刮刮樂，經店員拿出3本刮刮樂（每本3萬元）供其挑選，但因3本僅有1本雙號，該男子即要求店員聯繫老闆要購買2本雙號刮刮樂，林嫌趁店員聯繫過程，將放在桌上的3本刮刮樂竊取後逃逸。彩券行店員隨即向龍興所報案並提供店內監視器畫面協助抓賊。

龍興所接獲報案後，立即指派同仁調閱各路口監視器畫面，並發現該名犯嫌係駕駛贓車前往犯案，並於犯案後立即換裝至數間彩券行兌換獎金，且沿線搭乘多部計程車，企圖增加警方查緝困難並拖延調閱監視器時間。經同仁鍥而不捨擴大調閱監視器畫面，終於13日發現該名嫌犯暫宿旅館（中壢區新興路上），惟該名犯嫌未留正確之年籍，遂於該旅館埋守。嫌犯於昨（14）日4時4分再度返回旅館，員警見機不可失，向前表明警察身分後，嫌犯自行向警方坦承確有於轄區彩券行內竊取3本刮刮樂，經查明身分為林男（70年次、有多項詐欺前科），分別為桃園地檢、桃園地院及雲林地檢發佈3條詐欺通緝，並由林嫌帶同警方前往八德區龍江路上起獲做案之失竊重機車1部。

關鍵字刮刮樂中壢分局龍興派出所彩券行
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