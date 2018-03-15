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軍武》影／美軍汰除AH-1W直升機　巴西成第一個買家

記者呂炯昌／綜合報導2018/03/15 10:33
AH-1W超級眼鏡蛇攻擊直升機實彈射擊。更多相關新聞請上：http://www.nownews.com/ ─【NOWnews今日新聞】─

美國海軍陸戰隊夏威夷基地 13日 為 AH-1W「超級眼鏡蛇」( SuperCobra )攻擊直升機舉行除役典禮，將換裝 AH-1Z「蝰蛇」( Viper )直升機，美軍將把汰除的 AH-1W 直升機透過海外軍售模式出售友邦，巴西陸軍可望成為首個買家。

根據詹式防衛網站表示，日前巴西陸軍已經與向美國政府詢問，關於採購美軍陸戰隊退役的 AH-1W 攻擊直升機的可行性。

美軍陸戰隊 367 中隊日前在夏威夷為最後 8 架 AH-1W 直升機舉行除役典禮，這批 AH-1W 直升機在 2012 年開始部署於夏威夷基地，2017年開始換裝AH-1Z 直升機，未來 367 中隊將配備 UH-1Y 與 AH-1Z 直升機，以擴大在日本沖繩的第31遠征部隊，以及海軍陸戰隊在澳洲達爾文部隊的輪替。

AH-1Z 則為眼鏡蛇直升機的21世紀改良型，與AH-1W相較，AH-1Z的航電系統、旋翼、動力系統全面翻新，尤其是其航電系統與 AH-64D 阿帕契( Apache )攻擊直升機不相上下，部分方面甚至超過。

但是受制於對手波音( Boeing )公司的阿帕契攻擊直升機在國際攻擊直昇機市場上強勢表現， 使得 AH-1Z 目前僅出售給巴基斯坦 12 架。我國也是 AH-1W攻擊直升機的使用國，貝爾公司曾來台推銷 AH-1Z 與 UH-1Y 通用直升機，但是陸軍最後採購 AH-64E 直升機與 UH-60M 黑鷹直升機。

關鍵字ah-1w陸戰隊ah-1z阿帕契
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