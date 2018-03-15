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家有過敏兒　專家邀敏兒爸媽共抗敵

記者林雁茹／台北報導2018/03/15 14:00
▲家中有過敏兒的父母特別需要關注孩童，奶蛋、花粉、堅果、寵物的細毛、塵蟎等，都可能是過敏元凶。（圖／ingimage）
▲家中有過敏兒的父母特別需要關注孩童，奶蛋、花粉、堅果、寵物的細毛、塵蟎等，都可能是過敏元凶。（圖／ingimage）

你家也有過敏兒嗎？你知道你的孩子為什麼老是身體起疹發癢、鼻水流不停嗎？在空氣品質及生活環境每況愈下的現代，過敏兒可說是越來越多，辛苦的家長們總是焦急地為孩子擔心，但卻不知道如何是好，有很多人還會自己上網找資料，甚至不明就裡地將網友們流傳的偏方用在自己孩子身上，這是非常危險的行為。

提到過敏，一般人最先聯想到的應該就是空氣品質。的確，近年來與台灣民眾的生活最息息相關的字眼莫過於「PM2.5」。所謂的PM2.5數據，指的是空氣中的細懸浮微粒濃度，一般來說，濃度超過36，就屬於敏感體質需多加注意的中量級，一旦超過71，就是大家聞之色變的「紫爆」。每當新聞播報空氣品質狀況時，從PM2.5濃度指標圖來看，整個台灣的西半部經常又紅又紫，室外的環境也的確幾乎都煙霧環繞、能見度不佳，這樣的生活環境，就連一般人都難以招架，更何況是具有敏感體質的孩子。

不過，造成孩子具有敏感體質的原因非常多，除了PM2.5之外，還有像是遺傳、環境、飲食等，實際的症狀則從肌膚的紅腫癢痛、咳嗽噴嚏，甚至到哮喘、蕁麻疹、眼睛發炎，都有可能會發生。最重要的是，引發孩子過敏症狀的過敏原更是五花八門，舉凡奶蛋、花粉、堅果、寵物的細毛、塵蟎……等等，都可能是元凶，所以家有過敏兒的家長總是格外辛苦，得要透過許多檢測及日常觀察，確認孩子的症狀，並積極排除孩子接觸過敏原的機會，以避免在生活中產生不適。

由於過敏兒為數眾多，因此只要一上網就能輕鬆找到許多熱心的家長所分享的經驗，然而在不清楚孩子的過敏成因之前，實在不適合盲目嘗試。為了讓過敏兒的家長們有一個資訊正確且能夠提供幫助的交流平台，身為治療過敏的專家黃鼎殷醫師，特別在FACEBOOK成立了「過敏兒媽媽的惱人經」社團，號召家裡同樣有過敏兒的爸媽加入，一起用正確觀念對抗過敏種種惱人問題。


▲黃鼎殷醫師特別在Facebook成立了「過敏兒媽媽的惱人經」社團，與過敏兒爸媽共同討論抗過敏方法。（圖／擷取自Facebook）

「過敏兒媽媽的惱人經」社團與其他討論過敏兒的平台最大的不同之處，就在於更高的專業度，以及提供更全面的正確觀念。雖然不針對個案線上問診，但每當有過敏相關問題出現時，就會提供許多理性的分析與建議，不但減輕了過敏兒家長的擔憂與焦急，更能循序漸進地協助找出最適合的應對方式。

你家也有過敏兒嗎？或者甚至你自己也深受過敏所苦呢？趕快加入「過敏兒媽媽的惱人經」社團，把你的困擾跟大家分享，你不用再尋找與過敏和平相處的好方法，因為過敏一定治的好！社團即將在3月20日周二下午兩點舉行新書《過敏一定治的好》版聚，歡迎媽媽帶著孩子一同來瞭解新書內容，以及跟著康康跳最新代言MV《我愛super 8》。

關鍵字過敏兒pm2.5過敏兒媽媽的惱人經黃鼎殷醫師
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