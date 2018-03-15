家用衛生紙恐漲3成　團購電商8天搶近萬箱

國際紙漿上漲，台灣衛生紙也跟著喊漲！國內幾家家庭用紙大廠紛紛表示，已經無法自行吸收高漲的原料成本，醞釀調高價格，預估每包售價恐漲價3成。消息在媒體披露後，造成台灣民眾瘋狂搶購，許多大賣場架上的衛生紙幾乎被搶購一空。
國內知名電商「福貓團購」，也在上個月「順應民意」推出衛生紙團購活動，消費者不必到賣場人擠人，也不用自己把一大堆衛生紙扛回家，更沒有購買數量的限制，活動消息一出立刻掀起一波團購熱潮。從2月15日至2月23日短短8天，福貓就售出近萬箱衛生紙，刷新台灣團購紀錄。
福貓團購創辦人張鈞成表示，本來只是以「服務消費者」的動機發起團購，但沒想到第一次團購的反應這麼熱烈，目前已經積極地在和廠商接洽，預計在六、七月分將再發起第二波的衛生紙團購活動。
團購力量不僅在衛生紙團購創下驚人紀錄，福貓在休閒零食團購也屢創佳績。國內以休閒零食、食品業起家的「良實糧食」原本只專注經營實體通路，2016年初次與福貓合作團購，不到兩年時間，幾支產品如：柴魚蜜汁豬肉條、盛夏旺萊、蒜什麼好豬、櫻花蝦愛上豬等接連熱銷，賣出了逼近兩億業績，成績比一般通路上許多食品大廠亮眼。
▲「福貓團購」與「良實糧食」合作的「蒜神麼好豬」單一品項短短時間就在網路賣破了十萬組；另一項人氣產品「櫻花蝦愛上豬」，年度營業額就衝上了四千萬。（圖／業者提供）
張鈞成建議，台灣新一代創業家，應該跳脫傳統企業思維，不把「獲利」當成唯一目標。張鈞成說，我們團隊平均年齡只有28歲，但都非常有使命感，大家創業的初衷就是希望以「共榮共享」的經濟模式，創造一個「幸福企業」，並且透過福貓新型態的「電商團購」，去扶植台灣中小型的傳統食品業。