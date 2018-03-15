家用衛生紙恐漲3成　團購電商8天搶近萬箱

國際紙漿上漲，台灣衛生紙也跟著喊漲！國內幾家家庭用紙大廠紛紛表示，已經無法自行吸收高漲的原料成本，醞釀調高價格，預估每包售價恐漲價3成。消息在媒體披露後，造成台灣民眾瘋狂搶購，許多大賣場架上的衛生紙幾乎被搶購一空。

國內知名電商「福貓團購」，也在上個月「順應民意」推出衛生紙團購活動，消費者不必到賣場人擠人，也不用自己把一大堆衛生紙扛回家，更沒有購買數量的限制，活動消息一出立刻掀起一波團購熱潮。從2月15日至2月23日短短8天，福貓就售出近萬箱衛生紙，刷新台灣團購紀錄。

福貓團購創辦人張鈞成表示，本來只是以「服務消費者」的動機發起團購，但沒想到第一次團購的反應這麼熱烈，目前已經積極地在和廠商接洽，預計在六、七月分將再發起第二波的衛生紙團購活動。