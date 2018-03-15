國中妹「雙飛賣淫」生意爆棚　嫖客冤喊：不知才13歲

桃園兩名國中女學生不愛讀書，時常未到校上課，在撞球場、夜市等場所鬼混，幾年前兩人為了賺錢花用，竟聯合「雙飛賣淫」，每次收取 5000 至 6000 元不等價碼，讓嫖客體驗「兩女一男」的服務，有時興致一來甚至只收取 500 元費用，消息傳開嫖客爭相上門，卻因太過招搖引起警方關注。

綜合媒體報導，判決書指出，當年的兩名國中女學生現已升上高職，其中一位更已晉升人妻， 5 年前兩人聯手下海賣淫，透過手機交友軟體「 BeeTalk 」攬客，主打「雙飛」享受吸引眾多嫖客光顧，國二那年遇到一名毒蟲白嫖，忍不住抱怨卻被巡校員警發現，追問之下才得知兩人賣淫一事。