NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康保庇觀點
地方總覽北北基桃竹苗中彰投雲嘉南高屏澎宜花東
即時跑馬燈吳音寧去留看北市？柯P神回七個字影／過半議員呼籲「徵召」游錫堃天氣忽冷忽熱　代謝不順怎麼辦？
地方

初選民調將登場　黃文益：請給新人機會

記者郭俊暉／高雄報導2018/03/15 10:54
▲黃文益表示，給新人機會，等於給地方新的發展未來。（圖／黃文益提供）
▲黃文益表示，給新人機會，等於給地方新的發展未來。（圖／黃文益提供）

高雄市議員選舉民進黨初選提名的民調即將登場，積極準備在苓雅、新興、前金區參選的黃文益，昨（14）日發出搶救。他表示，民進黨在這個選區已經長達十二年未提名過新人參選，希望選民們「改變趁這次」，留一席給新人打拚選區新未來的機會，「嘸通放伊孤單」。

黃文益表示，有些法官做久了之後會淪為「恐龍法官」，政壇民代也會一樣出現「恐龍民代」，因此，民代一定要「新陳代謝」，給新人機會，也等於給地方發展的新未來。

他表示，民進黨一直都在鼓勵新世代投入地方議員的選舉，包括已獲民進黨提名的市長參選人陳其邁也經常在鼓勵新人參政，希望能給新人機會。因此，他懇求苓雅、新興、前金區的選民，在這次民進黨提名的競爭中，也能留一席給新人。

黃文益表示，民主政治的可貴，就是在「新人輩出」，可惜，過去十二年來，這個選區都是老面孔。

黃文益在搶救文宣中表示，他在這個選區，己經蹲點服務十二年，他期待這十二年的地方服務，能換得選民手中最溫暖的一票，接到民調電話，就大聲說出「唯一支持黃文益」。

黃文益在近一年來拼初選提名的過程中，可說是最認真的參選人之一，每天勤跑基層，跑遍選區內每個社區角落的大小活動，經常還深入社區與銀髮族共餐，贏得選民稱讚他是「尚介認真的參選人」。

黃文益表示，他出身弱勢的單親家庭，不像其他參選人有「背景及靠山」，但這十二年來，他未曾氣餒，每天都是從清晨走到深夜「一步一腳印」在選區內穿梭，探求民瘼及各項服務，因此，在這個選區內應興應革的事，他瞭若指掌，所以他請大家「放心交給他」，給他機會。

關鍵字黃文益陳其邁
發明與傳承　葉忠福獲頒卓越成就獎警藉影像反推路線　尋回遺失攝影機

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
咦？小孩可以吃中藥嗎？
咦？小孩可以吃中藥嗎？
三國風雲再創盛世
三國風雲再創盛世
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價探底！幸福成家有底
房價探底！幸福成家有底
迎戰世界奪金牌
迎戰世界奪金牌
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan