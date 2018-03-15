初選民調將登場　黃文益：請給新人機會

高雄市議員選舉民進黨初選提名的民調即將登場，積極準備在苓雅、新興、前金區參選的黃文益，昨（14）日發出搶救。他表示，民進黨在這個選區已經長達十二年未提名過新人參選，希望選民們「改變趁這次」，留一席給新人打拚選區新未來的機會，「嘸通放伊孤單」。

黃文益表示，有些法官做久了之後會淪為「恐龍法官」，政壇民代也會一樣出現「恐龍民代」，因此，民代一定要「新陳代謝」，給新人機會，也等於給地方發展的新未來。

他表示，民進黨一直都在鼓勵新世代投入地方議員的選舉，包括已獲民進黨提名的市長參選人陳其邁也經常在鼓勵新人參政，希望能給新人機會。因此，他懇求苓雅、新興、前金區的選民，在這次民進黨提名的競爭中，也能留一席給新人。